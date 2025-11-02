پێشەوا هەورامانی: بە هیچ شێوەیەک دابەشکردنی وەزارەتەکان بە شێوەی 50 بە 50 نابێت
گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەتی دەکاتەوە، هێزێکی سەر بە حکوومەتی هەڵی کوتابێتە سەر کەناڵی ئێن ئار تی و ڕایگەیاند، حکوومەت هیچ پەیوەندییەکی بەو ڕووداوەوە نییە، هاوکات وەک کادیرێکی پارتی جەختی لەوە کردەوە، بە هیچ شێوەیەک دابەشکردنی وەزارەتەکان بە شێوەی 50 بە 50 نابێت.
یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هیچ هێزێکی وەزارەتی ناوخۆ هەڵی نەکوتایتە سەر کەناڵی ئێن ئاڕ تی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ پەیوەندییەکی بەو ڕووداوەوە نییە؛ هاوکات سەبارەت بەوەی ئەو کەناڵە هێزەکانی حکوومەتی تۆمەتبار کردووە گوتی: دەکرێت لە ژێر هەڕەشە و بۆ پاراستنی ژیانی خۆیان ئەو کارەیان کردبێت.
ئەمەش لە کاتێکدایە، ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە هێزێکی ئەمنی بەرنامەی تاوتوێی کەناڵی NRT لەگەڵ شاسوار عەبدولواحید ڕاگرت.
هەروەها پێشەوا هەورامانی، وەک کادیرێکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەبارەی ئازادی لە هەولێر، ئاماژەی بە ڕووداوەکانی ڕابردوو لە سلێمانی کرد و گوتی: لایەنێک لە سلێمانی بە بەهایی 200 ملیۆن دۆلار چەک و تەقەمەنی هێرشی کردە سەر هۆتێلێک، هەر لەو شارە ئەو لایەنە 260 ڕۆژنامەنووسی بێ کار کرد و چەندین سەرکردەی پارتی هێرشی کراوەتە سەر و زیندانی کراون.
ئاماژەی بەوەش دەکات، لە سلێمانی خەڵک لەسەر ئازادی ڕادەربڕین زیندانی کراوە و دەشڵێت: ئەو کەسەی باسی لەوە کردووە لە هەولێر ئازادی نییە، جگە لە هێرشکردن و زیندانیکردنی خەڵک و وێرانکردنی ماڵی خەڵک هیچ مژدەیەکی پێ نییە.
هەروەها باسی لەوەش کرد، بەهۆی نەبوونی ئازادی کارکردن، بازرگانەکانی سلێمانی ئەو شارەیان بەجێ هێشتووە و بەشێکیان هاتوونەتە هەولێر و بەشێکیان کوردستانیان بەجێهێشتووە؛ داواش لە هاووڵاتییانی سلێمانی دەکات، هەر وەکوو پێشتر ئەو زوڵمەیان قبووڵ نەکردووە، ئەم جارەش قبووڵی نەکەن.
لەبارەی ئەوەی ئەو خزمەتگوزارییانەی لە هەولێر دەکرێت و لە سلێمانی ناکرێت، گوتی: هۆکارەکەی ئەوەیە لەو دوو پارێزگایە دوو عەقڵیەتی جیاواز هەیە، لە هەولێر بیر لە خزمەتکردن و دروستکردنی پرۆژەی نوێ دەکرێتەوە، بەڵام لە سلێمانی بیر لە سەرکوتکردن و هێرشکردنە سەر خەڵک دەکرێتەوە.
ئاماژەی بەوەش کرد، یەکێتیی نیشتمانی کوردستان هەر لە سەرەتای کابینەی نۆییەمەوە داوایان کرد خۆیان پارە گومرگە و داهاتی سلێمانی بەڕێوەی ببن و بۆ خزمەتگوزارییەکان بەکاری بهێنن و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕێگەی پێدان؛ دەشڵێت: یەکێتی جگە لە هێرشکردنە سەر پارتی هیچ پرۆژەیەکی پێ نییە.
لەبارەی پێکنەهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان ئەو کادیرەی پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: یەکێتیی نیشتمانی کوردستان داوای نیوەی پۆست و پلەکان دەکات و پارتیش داوای هاوسەنگی لە پۆستەکان دەکات، جەختیش دەکاتەوە بە هیچ شێوەیەک دابەشکردنی وەزارەتەکان 50 بە 50 نابێت و ئەگەر وا بێت هەڵبژاردن هیچ بەهایەکی نابێت.