هاووڵاتیانی کەرکووک: بۆ جێبەجێکردنی دەستوور گرنگە دەنگ بە لیستی 275ـی پارتی بدرێت

بەرپرسانی پارتی لەکەرکووک دەڵێن؛ ئەم هەڵبژاردنە دەنگی پارتی زیاد دەکات و دەیانەوێت لەگەڵ لایەنەکانی دیکە نیوە زیاتری کورسیەکانی کەرکووک بۆ نەتەوەی کورد بەدەست بهێنن.

زیاتر لە 10 هەزار دەنگی خەڵکی کەرکووک لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی هەن، پارتی لە ڕێگەی ژوورێکی ئۆپەراسیۆنەوە دەیەوێت لە 11-11 کار لەسەر گەڕانەوەی ئەو خێزانانە بکات بۆ دەنگدان.

ئەنجوومەنی سەرکردایەتی پارتی لەکەرکووک دەڵێت؛ گەڕانەوەی ئەو خێزانانە بۆ دەنگدان پێگەی کورد بەهێز دەکات.

لوقمان ئەحمەد، گوتەبێژی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی کەرکووک -گەرمیانی پارتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "هەرچی ئاوارە لەسنووری هەولێر و سلێمانی هەیە، هەموویان پەیوەندیان پێوەکراوە و ئامرازی گواستنەوەمان بۆ دابین کردوون بۆ ئەوەی ڕۆژی دەنگدان بێنەوە دەنگ بدەن."

گوتیشی: "داوایان لێدەکەین وەکوو ڕۆژی گشتپرسی و کەرنەڤاڵێک بگەڕێنەوە دەنگی خۆیان بدەن."

لەم هەڵبژاردنە چوار تەمەنی تازە هاتونەتە پێش بۆ بەشداریکردن لەهەڵبژاردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن، پارتی لەو هێزە سیاسیانەیە کە کار لەنێو ئەو گەنجانە دەکات تاکو دەنگەکانی زیاد بکات.

زەنوێر پێشەوا، قوتابی زانکۆ دەڵێت: دەمانەوێت لە ڕێگەی دەنگی گەنجانەوە، ڕۆڵ و کاریگەریی دروستبکەین، بۆ ئەوەی نوێنەرەکانی ئێمە ببنە پارێزەرێک بۆ بەدەستهێنانی مافەڕەواکانی گەلەکەمان.

لیزا حوسێن، مامۆستا گوتی: گرنگە بۆ جێبەجێکردنی دەستوور لە کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، دەنگ بە لیستی 275 بدریت، چونکە تاکە لیستە بۆ گەڕاندنەوەی ماف بۆ خاوەنەکەی.

پارتی لەبەرزکردنەوەی دەنگەکانی بۆ یەک ملیۆن چاوی لە زیاد کردنی دەنگەکانیەتی لەناوچەدابڕاوەکان، چونکە بۆ ئەم هەڵبژاردنە دەیانەوێت هەم ڕێژەی کورسیەکانیان زیاد بکەن هەم ژمارەی دەنگەکانیانیش.