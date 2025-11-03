سەرۆك بارزانی و زاڵمای خەلیلزاد پێشهاتەكانی عێراق و ناوچەكە تاوتوێ دەکەن

پێش 10 خولەک

سەرۆک بارزانی و زاڵمای خەلیلزاد، پڕۆسەی سیاسی عێراق و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقیان تاوتوێ کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، ڕۆژی دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025 لە پیرمام، سەرۆك مەسعود بارزانی پێشوازی لە زاڵمای خەلیلزاد دیپلۆماتكار و باڵیۆزی پێشووتری ئەمەریکا لە عێراق كرد.

لە دیدارەكە دا بیروڕا لە بارەی بارودۆخی سیاسی و دوایین پێشهاتەكانی عێراق و ناوچەكە ئاڵوگۆڕ كرا، هەروەها ڕۆشنایی خرایە سەر پڕۆسەی سیاسی عێراق و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و ڕەوشی ناوخۆی هەرێمی كوردستان.