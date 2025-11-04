بەکارهێنانی زمانی زبر و ناوزڕاندن لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا

پێش 9 خولەک

چەند ڕۆژێک بۆ بانگەشەی لیستی کەسایەتی و لایەنە سیاسیەکان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ماوە. کاندیدی لیستەکان جیا لە هەڵواسینی پۆستەر، بەشێک لە میدیاکان دەکەنە سەکۆیەک بۆ ڕاگەیاندنی پلان و بەرنامەکانیان.

وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کورستان، ڕێنمایی تایبەتیی دەرکردوە بۆ میدیاکان، وتەبێژی وەزارەتیش بە ئاماژە بە لیژنەیەکی تایبەت بۆ چاودێری، داواکارە میدیاکان پابەندی یاساکان بن.

نامیق هەورامی، وتەبێژی وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان، بە کوردستان24ـی گوت: لە ڕێگەی لیژنەکانی وەزارەتەوە چاودێریی شێوازی بانگەشەکان دەکەین بۆ ئەوەی هەڵمەتی هەڵبژاردن، دوور لە ناوزڕاندن و توندوتیژیی و شێواندنی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتیی بەڕێوە بچێت، کە تا ئێستا بە خۆشییەوە هیچ لەو حاڵەتانە تۆمار نەکراون.

میدیاکانی هەرێمی کوردستان بە پێی یاساکانی ڕۆژنامەوانی کار دەکەن و هاووڵاتیانش بە سوودوەرگرتن لە بەرنامە و پرۆگرامەکانی میدیاکان و بە سەرنجدان لە سۆشیاڵمیدیا ئاگاداری بەرنامە و کاری حزب و لایەنە سیاسیەکانن ، ئەوان نیگەرانن لە گوتاری هەندێ لایەنی سیاسی کە زیان بە ئاسایشی نیشتمانی دەگەینێت.

هەڵمەت غەفور، هاووڵاتی، دەڵێت: بێگومان ئەوانەی هیچ بەرنامەیەکیان بۆ خزمەتی خەڵک و پاراستنی قەوارەی کوردستان پێ نییە، دەیانەوێ وتاری ڕق و کینە لەناو خەڵکدا بڵاو بکەنەوە. بەڵام خەڵک هۆشیارە و دەزانێت کێ خزمەتی دەکات و کێ هەوڵی ئاژاوە و کێشە دەدات.

تارا بەهادین، هاووڵاتی، دەڵێت: خەڵکانێک هەن دەیانەوێت بە بڵاوکردنەوەی وتاری ڕق و کینە و تێکدانی ئاشتەوایی، دەنگ وەدەست بهێنن؛ بەڵام نیازی ئەوانە لای هەمووان ئاشکرایە و کەسیش ئەوەی قبووڵ نییە.

هاوژین عومەر،شارەزایەکی بواری میدیا و ڕاگەیاندن، نایشارێتەوە کە لە کوردستان کەسانی نابەرپرس بێئەوەی بیر لە لێکەوتەکانی زمانی زبر بکەنەوە، لە میدیاکاندا دەردەکەون و دەبنە هۆی تێکدانی بارودۆخی دەروونیی هاووڵاتیان.

بانگەشەیەکی نەرم و دور لە ناو زڕاندن و تەشهیر، لە کەش و هەوایەکی ئارام و دیموکراسیدا، خواستی هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستانە و چەندین لایەنی سیاسیش هەڵگری ئەم دروشمەن.