بە ئامادەبوونی جێگرانی سەرۆکی پارتی؛ کەرنەڤاڵە گەورەکەی دهۆک دەستیپێکرد

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی هەردوو جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی؛ کەرنەڤاڵێکی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک بەڕێوەدەچێت.

لەم کەرنەڤاڵەدا، کە بە گەورەترین گردبوونەوەی هەڵبژاردن لە بادینان دادەنرێت، هەردوو جێگرانی سەرۆکی پارتی گوتاری گرنگ پێشکەش بە ئامادەبووان دەکەن.

پارێزگای دهۆک بە یەکێک لە قەڵا سەرەکییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان دادەنرێت و چاوەڕوان دەکرێت ژمارەیەکی زۆر لە لایەنگرانی ئەو حیزبە بەشداری لەم کەرنەڤاڵەدا بکەن. بەرپرسانی پارتی لە دهۆک پێشبینی دەکەن زیاتر لە 50 هەزار کەس ئامادەی ئەم گردبوونەوەیە بن.

جێگای باسە، ئامادەکارییەکان بۆ ئەم کەرنەڤاڵە لە چەند ڕۆژی ڕابردووەوە دەستیپێکردووە و هەموو ڕێککارییە ئەمنی و لۆجستییەکان گیراونەتەبەر.