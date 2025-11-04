زیاتر لە 1800 چاودێری نێودەوڵەتی و ڕۆژنامەنووس ڕووماڵی هەڵبژاردن دەکەن

پێش 42 خولەک

زیاتر لە 1500 ڕۆژنامەنووس و 300 چاودێری نێودەوڵەتی ڕووماڵی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن.

لەکاتێکدا کەمتر لە هەفتەیەک ماوە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئامادەکارییەکان بۆ ڕووماڵکردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە دەخاتەڕوو، کە تێیدا زیاتر لە 1500 ڕۆژنامەنووسی ناوخۆیی و بیانی و سەروو 300 چاودێری نێودەوڵەتی بەشدار دەبن.

کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاندووە، 304 کەسایەتی نێودەوڵەتی وەک چاودێر بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا دەکەن. ئەم چاودێرانە نوێنەرایەتی 7 باڵیۆزخانە و 36 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی دەکەن و لە نزیکەوە چاودێریی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدانەکە دەکەن.

بۆ ڕووماڵکردنی ئەم ڕووداوە گرنگە، زیاتر لە 1500 ڕۆژنامەنووس ئامادە دەبن، کە 200 کەسیان ڕۆژنامەنووسی بیانی دەبن و لە میدیا جیهانییەکانەوە هاتوون. کۆمیسیۆن 140 بنکەی تایبەت بە ڕووماڵی میدیایی لە سەرانسەری عێراق دیاریکردووە، کە 41 بنکەیان لە هەرێمی کوردستانە.

کۆمسیۆن دەستی کردووە بە پێدانی مۆڵەت و باجی تایبەت بەو ڕۆژنامەنووسانەی کە لەلایەن دەزگاکانیانەوە بۆ ڕووماڵکردن دیاری کراون. هەروەها، چاودێرە نێودەوڵەتییەکانیش لە ڕێگەی نووسینگەکانی کۆمیسیۆن لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی عێراقەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە بۆ بەشداریکردن لە چاودێریکردنی پرۆسەکە.

ئەمە لە کاتێکدایە، بڕیارە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبچێت.