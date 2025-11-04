گوتاری نێچیرڤان بارزانی لە کەرنەڤاڵی جەماوەری بانگەشەی پارتی لە دهۆک

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی هەردوو جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی؛ کەرنەڤاڵێکی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک بەڕێوەدەچێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: سڵاوی سەرۆک بارزانی بە ئێوە دەگەیەنم، سڵاوی برای بەرێزم مەسرور بارزانی بۆ ئێوە، چەن شانازییەکی مەزنە مرۆڤ لە حزبێکدا بێت، ئەو هەمووە دڵسۆز و وەفادارانەی هەبێت.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەشدا، بادینان و پارتی یەک دڵن، یەک گیانن، یەک دەنگن، هیچ گومانم نییە ڕۆژی 11ـی 11، هەموومان داستانێکی دیکە بۆ کورد و کوردستان و بۆ پارتی تۆماردەکەین.

نێچیرڤان بارزانی دەشڵێت: بە پشتیوانی خودا، بە پشتیوانی ئێوە سەرکەوتن هەر بۆ پارتییە، من دڵنیام یەک ملیۆن دەنگ و زیاتر بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان مسۆگەر دەکەین، بادینان ماڵی خەبات و تێکۆشانە، چ ماڵێکی بادینان هەیە چەکی خەبات و پێشمەرگەی تێدا نەبێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتیشی: چیرۆکی پارتی ئەو دەڤەرە جودانابێتەوە، یەکەمین لقی پارتی لەو دەڤەرە بووە، یەکەمین داستانی شۆرشی ئەیلوولی لەو دەڤەرە بووە، داستانی زاویتە بە فەرمەندەی ڕاستەوخۆی بارزانی نەمر و بە خوێنی باب و باپیری ئێوە تۆمارکراوە.

ڕاشیگەیاند، کەس نابێت باسی خەباتی میللەتی کورد بکات ئەگەر باسی خەباتی خەڵکی بادینان نەکات، ئێمە ناتوانین کوردستان بپاریزین ئەگەر پشتیوانی ئێوە نەبێت بۆ پارتی و ڕێبازی بارزانی، خەڵکی بادینان سەلماندوویانە، کە سەرکەوتنی پارتی سەرکەوتنی کوردستانە. ئاماژەی بەوەشکرد، بادینان نهێنی سەرکەوتنی پارتییە.

جێگری سەرۆکی پارتی جەختیشیکردەوە، ئەم هەڵبژاردنە بۆچی بۆ کوردستان گرنگە، بۆچی گرنگە پارتی زیاتر لە ملیۆنێک دەنگ بێنێت، ببێتە حزبی یەکەم لە هەموو عێراق، ساڵی 2005 ئێمە لەگەڵ خەڵکی عێراق دەستووری عێراقمان پەسەند کرد، ئێمە گوتمان عێراقی نوێ دەبێتە وڵاتی هەموومان، بەڵام 20 ساڵی بەسەردا چوو، دەستوور جێبەجێ نەکرا، مافی خەڵکی کوردستان پیشێل کرا، فیدراڵیەت جێبەجێ نەکرا.

گوتیشی: ئیستا عێراق ئارامە و کاتیەتی پارتی لە بەغدا کاربکات بۆ جێبەجێکردنی دەستوور و سیستەمی فیدراڵی، پارتی دەیەوێت زیاتر لە بەغدا بەهێزتر بێت، بۆیە ئێوە وابکەن کاندیدانی پارتی بچنە بەغدا، تاوەکوو مافەکانتان بەدەستبهێنن.

دەشڵێت: لەوەتەی پارتی لەسەردەستی بارزانی نەمر دروست کراوە، تاوەکوو ئەمڕۆ، یەکێک لە ئامانجە گەورەکانی گەلی کوردستان بووە، ئێوە ئامانجی سەردەی گەورە بارزانی بوون، بۆ ئەوەی میللەتی ئێمە بەسەر بەرزی و ئازادی لە خاکی خۆیان بژین.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەشدا، چۆن کوردستان ماڵی هەموومانە، ئاوهاش پارتی ماڵی هەمووانە و جێ هەمووان دەبێتەوە، پارتی ماڵی موسڵمان و مەسیحی و ئێزدی و کلدو ئاشوور و ئەرمەن و عەرەبانە،

نێچیرڤان بارزانی ڕاشیگەیاند، ئێمە کاتی وەڵامدانەوەی ناحەزان و نەیارانمان نییە، نابێت خۆمان بێنینە ئەم ئاستە، ئێمە دەمانەوێت کار و ئاوەدانی کوردستان ببێتە وەڵام بۆ ناحەزانی پارتی. ئێمە وەڵامی هیچ کەسێک نادەینەوە، چونکە خەڵکی کوردستان ڕاستی پارتی و ئەوان دەبینن.

جێگری سەرۆکی پارتی باسی لەوەشکرد، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەسەرۆکایەتی پارتی، هەر لەیەکەم ڕۆژەوە تاوەکوو ئێستا کاروانێکی خزمەتی درێژ و پڕ ئاوەدانی بەڕێکردووە، ئێنشائەلڵا دەگەینە ئەو ئامانجانە ئێوە خەباتتان بۆ کردووە.

گوتیشی: دەستخۆشیەکی گەرم لە برای خۆم کاک مەسرور بارزانی دەکەم، کە سەرباری هەموو زەحمەتیی و ئاستەنگێکی کە بۆ دروستکراوە و بۆی دروست دەکرێت، کاروانی خزمەتی کوردستان بەردەوام بووە، هەموو رۆژ دەبینین هەندێک پرۆژە دەکاتەوە و بەردی بناغەی هەندێک پرۆژەش دادەنێت، ئەوەیە پارتی و ئەوەیە خزمەتەکانی پارتی.