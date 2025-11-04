كریستیانۆ: وازهێنانم لە یاریكردن نزیكە

كریستیانۆ حەز دەكات ئارسێناڵ چامپیۆنزلیگی ئەم وەرزە بباتەوە

پێش دوو کاتژمێر

كریستیانۆ رۆناڵدۆ، ئەستێرەی پۆرتوگالی لە چاوپێكەوتنێكی دیكەی لەگەڵ پیێرس مۆرگانی پێشكەشكاری بەریتانیا رایگەیاند كە دڵخۆشە بە سەركەوتنەكانی ئارسێناڵ، دەشڵیت: هاندەری ئارسێناڵم و دەتوانێت ببێتە پاڵەوانی چامپیۆنزلیگ.

ئەم ئێوارەیە، پیێرس مۆرگانی پێشكەشكاری تەلەڤزیۆنی بەریتانیا بەشێكی یەكەمی چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵ كریستیانۆ رۆناڵدۆی ئەستێرەی یانەی نەسری سعوودیە بڵاو كردەوە و بڕیاریشە بەشی دووەمی چاوپێكەوتنەكەی رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو بڵاو بكرێتەوە.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ لە دەستپێكی قسەكانیدا گوتی: من كەسێكی راستگۆم، زۆر حەزم لە دەركەوتن و چاوپێكەوتنی میدیایی نییە، بەڵام لەگەڵ مۆرگان ئاسوودەم.

كریس بەرسیڤێكدا رایگەیاند چەند جارێک نزیک بووە پەیوەندی بە ئارسێناڵ بكات، بەڵام رووینەدا، لەبەر ئەوەیە دڵخۆش دەبێت کاتێک دەبینێت ئارسێناڵ سەركەوتن لە دوای سەركەوتن تۆمار دەكات.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ لەبارەی یانەی مانچێستەر یونایتد دەڵێت: دڵتەنگم كە یەكێك لە گەورەترین یانەكانی جیهان كە مان یونایتدە هیچ بناغەیەكی تۆكمەی نییە، ئەو یانەیە جێگەیەكی گەورەی لەنێو دڵمدا هەیە و بەردەوام سەیری یارییەكانی مانچێستەر یونایتد دەكەم و هیوادارم لە داهاتوودا ئەم یانەیە راست بكرێتەوە و بەرەو قۆناغێكی باشتر بگۆڕێت، من 3 نازناوی چامپیۆنزلیگم لەگەڵ مان یونایتد بەدەستهێناوە، باڵۆن دۆرم بردەوە و 14 نازناوم لەو یانەیە بەدەستهێناوە، هەرگیز لەبیری ناكەم و لای من یەكێكە لە خۆشەویسترین یانەكان.

كریستیانۆ لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا گوتی: گرانبەهاترین شتێك كە كڕیومە فرۆكە بووە، ناشزانم چەند ئۆتۆمبێلم هەیە، بەڵام سەرووی 40 ئۆتۆمبێلە، زۆر دڵخۆش بووم كاتێك بوومە ملیاردێر، چونكە یەكێك بوو لە ئامانجەكانی ژیانم، سرووشتی مرۆڤیش ئاوهایە، تا پارەی زیاتری هەبێت ئارەزووی زیاتری بۆ زیادكردنی داهاتی دەبێت، پارە گرینگە، بەڵام لە پارەش گرینگتر هەیە.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ گوتیشی: بردنەوەی مۆندیال خەونی من نییە، بەبێ بردنەوەی مۆندیال ژمارەكانی من درۆ ناكەن، كاتێك سەیری ئامار و ریكۆردەكانی كاروانی وەرزشی من دەكەن، هەمیشە من لە لوتكە دەردەكەوم.

كریستیانۆ هێمای بۆ ئەوەش كرد كە وادەی وازهێنانی لە یاریی تۆپی پێ نزیكە، دەشڵێت: كاتێك وازدەهێنم بۆ من دەبێتە بڕیارێكی كارەساتبار، هیچ كاتێكیشم بۆ وازهێنان دیاری نەكردووە، بەڵام كاتێك ئەو بڕیارە دەدەم زۆر دەگرییەم.