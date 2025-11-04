تونجەر باکرهان: پێویستە کۆمیسیۆنی ئاشتی سەردانی ئۆجەلان بکات

پێش دوو کاتژمێر

هاوسەرۆکی دەم پارتی، ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە دەمیرتاش و سەرجەم گیراوانی پرسی کۆبانێ ئازادبکرێن.

تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان(دەم پارتی)، ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕایگەیاند: پەیوەست بە داواکەی باخچەلی بۆ ئازادکردنی دەمیرتاش کە ئاماژەی بەوە کردبوو، ئازادکردنی دەبێتە هۆی خێر بۆ تورکیا، " ئێمە سوپاسی دەکەین و پێویستە ئیتر دەمیرتاش و سەرجەم گیراوانی پرسی کۆبانێ ئازاد بکرێن".

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، شاندی ئیمراڵی بە فەرمی داوای لە ئەردۆغان کردووە کۆمیسیۆنی پرۆسەی ئاشتی سەردانی ئۆجەلان بکات.

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی پارتی بزووتنەوەی ناسیۆنالیست (مەهەپە)، لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا، داوای ئازادکردنی دەمیرتاشی کرد و دووپاتی کردەوە، ئازاکردنی ئەو، دەبێتە مایەیی خێر بۆ تورکیا.

لە 4ی تشرینی یەکەمی ساڵی 2016، سەڵاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ، هاسەرۆکانی پێشووی هەدەپە بە تۆمەتی تێوەگلانییان لە دۆسییەی کۆبانێ دەستگیر کران.

دۆسیەی کۆبانێ دوای ئەوەی دەستیپێکرد، کاتێک لە تشرینی یەکەمی 2014دا لە باکووری کوردستان خۆپیشاندانی فراوان بۆ پشتیوانی لە شاری کۆبانێ بەڕێوەچوون و توندوتیژی لێ کەوتەوە، لەسەر دۆسییەکە سەڵلاحەددین دەمیرتاش بە 42 ساڵ زیندانیکردن سزادرا و فیگەن یوکسەکداغ 32 ساڵ زیندانیکردنی بەسەردا سەپێندرا.

هەرچەندە دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا سێ جار داوای ئازادکردنی سەڵلاحەددین دەمیرتاشی کردووە، بەڵام بڕیارەکە تا ئێستا جێبەجێنەکراوە و چاوەڕێ دەکرێت لەگەڵ دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی و دامەزراندنی کۆمیسۆنی پەرلەمانی بۆ بەروە پێش بردنی پرۆسەکە، بەشێک لە زیاندانییە سیاسییەکان ئازاد بکرێن، کە لەنێوییاندا سەڵلاحەددین دەمیرتاش لەخۆ دەگرێت.