مەسرور بارزانی: حکوومەتی فیدراڵ ڕێگریی لە دامەزراندنی گەنجانی کوردستان دەکات
مەسرو بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت: حکوومەتی فیدراڵ بە یاسایەک، ڕێگریی لە دامەزراندنی خەڵکی کوردستان و گەنجانی دەرچوو دەکات، بۆیە پێویستە پارتی لە بەغدا بەهێزبێت، بۆ ئەوەی ئەم یاسایە بگۆڕێت
مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی جەماوەری پارتی لە دهۆک بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 275، گوتی: گەنجانی کوردستان خواستیانە لە کەرتی گشتی یاخود تایبەت دابمەزرێن، بۆ ئەوەی لە کەرتی گشتی دابمەزرێن، پێویستە یاسایەک لەلایەن حکوومەتی عێراقی فیدراڵدا بگۆڕدرێت، بەڵام ئەم ڕێگرییەی لەلایەن حکوومەتی فیدراڵەوە دروست دەکرێت کە وای کردووە ڕێگریی بکات خەڵکی کوردستان دابمەزرێن، پێویستە هەڵبگیرێن، ئەمە ئەرکی کاندیدانی پارتییە لە پەرلەمانی عێراقدا وا بکەن بە یەک چاو سەیری هەموو خەڵکی عێراق بکرێت، خەڵکی کوردستانیش سوود لە دامەزراندن وەربگرێت، ئەوەی پێویستە لە کەرتی گشتی دابمەزرێن، ڕێگەیان بۆ دزرێتەوە بۆ ئەوەی دابمەزرێن.
ئاماژەی بەوە کرد، پارتی نەوەستاوە و گرنگیی زۆری بە کەرتی تایبەت داوە، چونکە دەرفەتی کاری زۆر لە کەرتی تایبەتدا هەیە، داوا لە گەنجانی کوردستان، لە خوشک و براکانمان دەکەین، ئامادەبن بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵاتی خۆیان، چونکە کەس وڵاتی ئێمە ئاوەدان ناکاتەوە ئەگەر خۆمان نەبین، کەسیش پشتیوانی ئێمە ناکات ئەگەر خۆمان بەهێز نەبین، لەبەر ئەوە هێزی کوردستان لە بەهێزی پارتیدایە، هێزی پارتیش لەئێوەدایە، بۆیە بەهێزبن، سەرکەوتوو بن، پارتی سەرکەوتوو بێت، بەمەش کوردستان سەردەکەوێت.