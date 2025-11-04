سەرۆك بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی كۆلۆنێل ناب دەكات

پێش 23 خولەک

سەرۆک بارزانی هاوخەمی خۆی بۆ کۆچی دوایی کۆلۆنێل ڕیچارد ناب دەربڕی و سەرەخۆشیشی لە بنەماڵەی کۆلۆنێلەکە کرد.

ڕۆژی چوارشەممە 4ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆك بارزانی لە ڕێی نامەیەكی هاوخەمیدا، بەناوی خۆی و گەلی كوردستانەوە سەرەخۆشی لە بنەماڵەی كۆلۆنێل ڕیچارد ناب کرد، بۆ كۆچی دوایی كۆلۆنێل ڕیچارد.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، كۆلۆنێل ڕیچارد ناب، بەڕێوەبەری ئۆفیسی دەسەڵاتی كاتیی هاوپەیمانان بوو لە ساڵی 2003 لە هەولێر.

سەرۆک بارزانی لە نامەکەدا، وێڕای دەربڕینی هاوخەمی خۆی (كۆلۆنێل ناب)ـی وەك دۆستێكی ڕاستەقینە و هاوپەیمانی گەلی كوردستان پێناسە كردووە كە لە دوای كۆڕەوی مێژوویی گەلی كوردستان لە 1991 دا ڕۆڵێكی باڵای هەبوو لە یارمەتیدانی گەلی كوردستان و لە قۆناغی دوای ڕووخانی ڕژێمیش یارمەتیدەربوو لە بەهێزکردنی سەقامگیریی هەرێم و پتەوترکردنی پەیوەندیی نێوان گەلی كوردستان و ئەمریكا.

هەر لە نامەكەدا سەرۆك بارزانی، سوپاسی خزمەتەكانی كۆلۆنێل نابی کرد و ڕێزی هەمیشەییی خۆی بۆ خانەوادەكەی دەربڕی.