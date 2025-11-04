مەسرور بارزانی بۆ خەڵكی کوردستان: بەڵێن بێت بەردەوام بین لە خزمەتکردنتان

پێش دوو کاتژمێر

مەسرور بارزانی داوا لە خەڵکی کوردستان دەکات پشتیوانیی لیستی پارتی بکەن تا پڕۆژەی خزمەتگوزاریی زیاتر لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێن.

ئەمڕۆ سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی؛ لە کەرنەڤاڵی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "سڵاوی مەرجەعی کورد و کوردستان جەنابی سەرۆک بارزانی بە هەمووتان دەگەیەنم. زۆر سوپاسی برای خۆشەویستم، کاک نێچیرڤان بارزانی دەکەم بۆ پەیامە جوانییەکەی، کە بە ڕاستی پەیامی پارتییە و لە جیاتی هەموومان بە ئێوەی گەیاند. هیوادارین هەمووتان پێکەوە پشتیوانیی پەیامی پارتی بکەن بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان. سوپاسی باوەڕی و متمانەتان دەکەین و بەڵێنتان پێ دەدەین، بەردەوام دەبین لە خزمەتکردنی ئێوە بە باشترین شێوە."

مەسرور بارزانی گوتیشی "بەردەوام گۆڕانکاریی نوێ لە ناوچەکە ڕوودەدەن، بۆ ئەوەی ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان بپارێزین و دەستکەوتی زیاتر بەدەستبهێنین، پێویستە لە بەغدا بین و بەشدارییەکی کارامان لە پەرلەمانی عێراق هەبێت. زۆر لایەن هەوڵیان داوە، هەرێمی کوردستان بە ئامانجەکانی نەگات، بەڵام بە پشتیوانیی خەڵكی کوردستان، بەردەوام بووین لە کاروانی ئاوەدانکردنەوەی کوردستان و ئینشائەڵڵا ناوەستین. زۆر قسەی ناڕاست و بوختان بە پارتی کراون، بەڵام پێویست ناکات وەڵامیان بدەینەوە، چونکە وەڵامی نەزان، بێدەنگییە."

جێگری سەرۆکی پارتی دووپاتی کردەوە "پێشتریش بینیومان، ئەو شوێنەی پارتی لێ نەبێت هیچ دەنگ و هێزێکی لێ نییە و کەسیش ئامادە نییە خۆی بکاتە قوربانی بۆ خاکی کوردستان، بێجگە لە پارتی. ئەو شوێنەی پارتی لێ بێت، هێز و ئاوەدانی و ئاشتی لێ دەبێت."