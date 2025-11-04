گرنگیدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سامانی ئاژەڵ

پێش 50 خولەک

لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گرنگییەکی تەواو بە پرۆژەکانی کشتوکاڵی و سامانی ئاژەڵ دراوە. لە ماوەی شەش ساڵی ڕابردوودا، پرۆژەکانی بەخێوکردنی مانگای تایبەت بە شیر زیادییان کردووە و ئێستا بەرهەمی شیر زیاتر لە نیوەی پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکاتەوە. هەروەها بەرهەمهێنانی گۆشتی سوور و پەلەوەریش تەواو زیادییان کردووە، ئێستا بەرهەمی گۆشتی پەلەوەر لە پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان زیاترە و بەردەوام پرۆژەکانی بەخێوکردنی مانگا و پەلەوەر زیاد دەکەن و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، ئاسانکاری لە ساغکردنەوەی بەرهەمەکانیان بۆ دەکات.