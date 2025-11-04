نێچیرڤان بارزانی: سەرکەوتنی پارتی، سەرکەوتنی کوردستانە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی هەردوو جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی؛ کەرنەڤاڵێکی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک بەڕێوەدەچێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتیشی: چیرۆکی پارتی ئەو دەڤەرە جودانابێتەوە، یەکەمین لقی پارتی لەو دەڤەرە بووە، یەکەمین داستانی شۆرشی ئەیلوولی لەو دەڤەرە بووە، داستانی زاویتە بە فەرمەندەی ڕاستەوخۆی بارزانی نەمر و بە خوێنی باب و باپیری ئێوە تۆمارکراوە.

ڕاشیگەیاند، کەس نابێت باسی خەباتی میللەتی کورد بکات ئەگەر باسی خەباتی خەڵکی بادینان نەکات، ئێمە ناتوانین کوردستان بپاریزین ئەگەر پشتیوانی ئێوە نەبێت بۆ پارتی و ڕێبازی بارزانی، خەڵکی بادینان سەلماندوویانە، کە سەرکەوتنی پارتی سەرکەوتنی کوردستانە. ئاماژەی بەوەشکرد، بادینان نهێنی سەرکەوتنی پارتییە.