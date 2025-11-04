نێچیرڤان بارزانی: بۆ جێبەجێکردنی دەستوور، دەبێت پارتی لە بەغدا بەهێزتر بێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی هەر دوو جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی؛ کەرنەڤاڵێکی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک بە ڕێوە دەچێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتیشی: ئێستا عێراق ئارامە و کاتیەتی پارتی لە بەغدا کار بکات بۆ جێبەجێکردنی دەستوور و سیستەمی فیدراڵی، پارتی دەیەوێت زیاتر لە بەغدا بەهێزتر بێت، بۆیە ئێوە وا بکەن کاندیدانی پارتی بچنە بەغدا، تاوەکوو مافەکانتان بەدەستبهێنن.

دەشڵێت: لەوەتەی پارتی لە سەر دەستی بارزانی نەمر دروست کراوە، تاوەکوو ئەمڕۆ، یەکێک لە ئامانجە گەورەکانی گەلی کوردستان بووە، ئێوە ئامانجی گەورەی بارزانی بوون، بۆ ئەوەی میللەتی ئێمە بەسەر بەرزی و ئازادی لە خاکی خۆیان بژین.

ئاماژەی بەوەشدا، ئێمە کاتی وەڵامدانەوەی ناحەزان و نەیارانمان نییە، نابێت خۆمان بهێنینە ئەم ئاستە، ئێمە دەمانەوێت کار و ئاوەدانی کوردستان ببێتە وەڵام بۆ ناحەزانی پارتی. ئێمە وەڵامی هیچ کەسێک نادەینەوە، چونکە خەڵکی کوردستان ڕاستی پارتی و ئەوان دەبینن.