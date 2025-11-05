هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 10 دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

سبەی دەست بە دابەشکردنی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 10 دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە "ڕۆژی سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى (10) خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە."

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 05ـی تشرینی دووەمی 2025، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتى گشتى بودجە و بەرنامەکان (ژمێریاریی سەربازى) دەست بە ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکان بۆ تەواوکردنی ئامادەکارییەکان دەکرێت و بۆ ئەم مەبەستەش، ڕۆژی پێنجشەممە، 06ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە دابەش کردنی هاوکارییەکە دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگە ئەوەشی خستووەتە ڕوو، لەم مانگەدا، زیاتر لە (97%) ئەفسەر و پلەدار و پێشمەرگە لە ڕێگەی پڕۆژەی "هەژماری من" هاوکاریی هاوپەیمانان وەردەگرن، ئەوانەی تریش لە ڕێگەی سیستەمی بانکییەوە هاوکارییەکان وەردەگرن.