بازاڕەکانی دهۆک پڕ بوون لە بەرهەمی خۆماڵی و خواستێکی زۆر لەسەریانە

پێش 3 کاتژمێر

حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان بۆ پشتیوانیی به‌رهه‌می جوتیاران تاكو 15 ی مانگی داهاتوو هاورده‌كردنی هه‌ندێك به‌رهه‌می كشتوكاڵی قه‌ده‌غه‌ ده‌كات وه‌ك هه‌نار ، ترێ و سێو، ئه‌و بڕیاره‌ی وه‌زاره‌تی كشتوكاڵی حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان بووه‌ته‌ هۆی زیادبوونی به‌رهه‌می ناوخۆ و جوتیارانیش سوودمه‌ندی یه‌كه‌می ئه‌و بڕیاره‌ن.

بازاڕ و شەقامە سەرەکییەکانی پارێزگای دهۆک پڕ بوون لە بەرهەمی کشتوکاڵی خۆماڵی و خواستێکی زۆر لەسەر بەرهەمی جووتیارانی ناوچەکە هەیە.

یوسف نێروەیی، یەکێک لە جووتیارەکان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کاتێک بەرهەمی ئێمە پێدەگات حکوومەتی هەرێم هاوردەکردنی بەرهەمان قەدەغە دەکات، تا کوو بەرهەمی ئێمە لەناوخۆ نرخێکی باش بکات و لە قازانجی ئێمە بێت، چونکە بەرهەمی ناوخۆی خۆمان زۆر باشترە ئێستاش وەرزی پێگەیشتنی هەنار و سێو و ترێیە لە بازاڕەکاندا خواستی لەسەرە و دەفرۆشرێت.

هۆکاریی ئەم خواستە دەگەڕێنێتەوە بۆ کوالێتیی بەرز و نرخی گونجاوی بەرهەمەکان، تامی خۆش و کوالێتیی بەرز، لەگەڵ نرخە گونجاوەکانیان، هۆکاری سەرەکین کە ئەم بەرهەمانە سەرنجی هاووڵاتیان و گەشتیاران ڕابکێش.

لای خۆیەوە، عەبدولقادر، یەکێکە لە فرۆشیارەکان، دەڵێت: بەرهەمی خۆمان خۆماڵییە و فرت و فێڵی تێدا نییە و زۆریش بەتامن، ئێستا وەرزی بەرهەمی ناوخۆیە. ئەم پێشکەوتنەش بە پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.

وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا 15 مانگی داهاتوو هاوردەکردنی هەندێک بەرهەمی پایزەی وەک هەنار، ترێ و سێوی قەدەغە کردووە، ئەمەش وەک پاڵپشتییەک بۆ جووتیاران و بەرهەمی خۆماڵی.

موسڵیح محەمەد، جێگری بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی پارێزگای دهۆک، ڕوونیکردەوە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە وەک پەتاتە، ترێ، هەنار و چەند بەرهەمێکی دیکە تاکو 15ـی ئەم مانگە قەدەغە کراون، لە پێناو پشتیوانی جووتیاران تاکوو بەرهەمەکانیان لە بازاڕەکاندا ساغ بکەنەوە.

ئەم بڕیارە بەشێکە لە سیاسەتێکی گشتی و بەشێک لە بەرهەمی ناوخۆیی بە درێژایی ساڵ لە پێداویستیی ناوخۆ زیاترە، بۆیە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە بە درێژایی ساڵ قەدەغە کراوە، وەک پەتاتە، سەوزە، هێلکە و گۆشتی مریشک. ئەو بەرهەمانەشی کە بازاڕی ئێمە پێویستی پێی بێت و بەرهەمی ناوخۆیی بەشی نەکات، لە کاتە جیاوازەکاندا ڕێگە بە هاوردەکردنیان دەدرێت."