مەسرور بارزانی: بەهۆی پرۆژەکانمان گۆڕانکارییەکی جۆریی لە ژیان و تەندروستیی هاووڵاتییانمان دێتەوە ئاراوە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، خۆشحاڵی خۆی بە دانانی بەردی بناغەی پرۆژەی ڕێڕەوی ژیان دەربڕی و گوتی: بەهۆی ئەم پڕۆژانەوە، دوای ماوەیەکی کەم، گۆڕانکارییەکی جۆریی لە ژیان، ژینگە و تەندروستیی هاووڵاتییانمان دێتە ئاراوە.
چوارشەممە، 5ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس)، نووسیویەتی: خۆشحاڵم ئەمڕۆ، بەردی بناغەی پرۆژەی (ڕێڕەوی ژیان)ــمان لە شاری هەولێر دانا، کە کاریگەریی هەمەلایەنەی لەسەر گەشەی زیاتری پایتەخت دەبێت، بە تایبەت لە ڕووی گەشتیارییەوە.
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 5, 2025
تایبەتمەندییەکانی پڕۆژەکە بە ژمارە:
ڕووبەر: کۆی ڕووبەری تەرخانکراو بۆ پڕۆژەکە 101,600 مەتر دووجایە.
پێکهاتەی ئاو: پڕۆژەکە لە 3 دەریاچە پێکدێت و بە 2 ڕێڕەوی ئاوی بازنەیی بە چواردەوری هەولێردا دەسوڕێتەوە.
پانیی ڕێڕەوی پڕۆژەکە لەنێوان 15 بۆ 25 مەتردایە، هەروەها قووڵیی ڕێڕەوەکە 5 مەتر دەبێت.
دیزاین: پڕۆژەی "ڕێڕەوی ژیان" ل ەلایەن ئەندازیارانی ناوخۆیی و ڕاوێژکارانی ئیتاڵییەوە دیزاین کراوە.
شوێن: پڕۆژەکە لە گەڕەکی شاوەیس و سێبەردان دەست پێدەکات و تا ڕێگای سەرەکیی کەرکووک و دواتر ڕێگای مەخموور درێژ دەبێتەوە.