نیكی هاین: شێوازی یاریكردنی بارسێلۆنا ئاشكرایە

بارسێلۆنا بۆ جاری پێنجەم رووبەڕووی یانەیەكی بەلجیكا دەبێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

راهێنەری یانەی كلەب برووجی بەلجیكا رایدەگەیەنێت تەواوی شێوازی یاریكردنی بارسێلۆنای بۆ یاریزانەكانی شی كردووەتەوە، دەشڵێت: بارسێلۆنا تەنیا لە لامین یامال پێكنەهاتووە.

بارسێلۆنا لە بەلجیكایە و لە گەڕی چوارەمی قۆناخی خولی چامپیۆنزلیگ دەبێتە میوانی كلەب برووج، یارییەكەش لە كاتژمێر 11:00ـی ئەمشەو بە كاتی هەولێر دەكرێت، بارسێلۆنا لە 3 یاریی رابردوو شەش خاڵی بەدەستهێناوە و لە دەرەوەی هەشت یانەكەی پێشەوەیە، كلەب برووجیش تەنیا سێ خاڵی بەدەستهێناوە و لە خانەی 22ـەمینە.

لەم یارییە بارسێلۆنا بەهۆی پێكان لە تواناكانی رافینا، پێدری و خوان گارسیا بێبەش دەبێت، بەڵام لامین یامال، دانی ئۆڵمۆ و لیڤاندۆڤسكی بۆ یارییكردن ئامادەن.

نیكی هاین، راهێنەری كلەب برووج پێش یارییەكەی ئەمشەو بەرامبەر بارسێلۆنا رایدەگەیەنێت بارسێلۆنا لەڕووی كوالیتتییەوە لە بەرزترین ئاستی خۆیدایە، دەشڵێت: گرینگ نییە پێكهاتەی بارسێلۆنا كێی تێدایە، ئەوەی لای ئێمە روون و ئاشكرایە سەرجەم یاریزانەكانی بارسێلۆنا سووپەرن، جگە لەوەش بارسێلۆنا شێوازی یارییكردنی خۆی ناگۆڕێت و هەمیشە دەیانەوێت تۆپ لای ئەوان بێت و دەست بەسەر یاریگەدا بگرن، بەڵام ئەوپەڕی هەوڵی خۆمان بۆ راگرتنیان دەدەین.

نیكی هاین گوتیشی: یارییكردنی لامینمان شیكردووەتەوە و دەزانین چۆن یاریی دەكات، هەمیشە خۆم و تیمەكەم سەیری شێوازی یارییكردنی باشترین یاریزانەكانی جیهان دەكەین بۆ ئەوەی بزانین چیمان پێدەكرێت بەرامبەریان، لەم یارییەش دەمانەوێت تواناكانی خۆمان دەربخەین، كوالێتی یاریزانەكانی بارسێلۆنا لە لوتكەدایە و یانەكەش تەنیا لە لامین پێكنەهاتووە، بەڵكو سەرجەم یاریزانەكان ترسناكن، بۆیە پێویستە سەرجەمیان رابگرین و چاومان تەنیا لەسەر یەك یاریزان نەبێت.

مێژووی رووبەڕووبوونەوەكانیان

ئەم یارییە دەبێتە پێنجەم یاریی نێوانیان لە سەدەی 21، بارسێلۆنا هیچ دۆڕانێكی بەرامبەر كلەب بروج نییە و لە سێ یاریی سەركەوتنی بەدەستهێناوە و لە یەك یارییش بەرامبەربوون، دوایین یاریی هەردوو یانە دەگەڕێتەوە بۆ وەرزی 2002 بۆ 2003 ئەوكات بارسا بە گۆڵێكی بێبەرامبەر سەركەوتنی بەدەستهێنا، دواین یاریی كلەب برووج بەرامبەر یانەیەكی ئیسپانی دوو وەرز پێش ئێستا بوو، ئەوكاتەی رووبەرووی ئۆساسۆنا بوونەوە و بە ئەنجامی هەردوو یاریی بە چوار گۆڵ بەرامبەر سێ گۆڵ سەركەوتن، بارسێلۆنا 19 جار رووبەرووی یانە بەلجیكییەكان بووەتەوە، لە 13 یاریی سەركەوتنی بەدەستهێناوە و لە پێنج یارییش دۆڕاوە و یەك یارییش بە بەرامبەربوون كۆتایی هاتووە.