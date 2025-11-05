سەرۆک بارزانی سەردانی پێشمەرگە و کەسایەتی دیاری شاری هەولێر دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی، سەردانی پێشمەرگە و تێکۆشەرێکی دێرین و کەسایەتییەکی دیاری شاری هەولێر دەکات.

ڕۆژی چوارشەممە 5ـی تشرینی دووەمی 2025، بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، سەرۆک بارزانی بەمەبەستی هەواڵ پرسیین سەردانی پێشمەرگە و تێکۆشەری دێرین و کەسایەتی دیاری شاری هەولێر، خورشید شێرە کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەو سەردانەدا سەرۆک بارزانی لە تەندروستیی خورشید شێرەی پرسی و هیوای ساخ و سەلامەتی بۆ خواست.