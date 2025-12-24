پارێزگاری هەولێر: ئامادەکاری ئەمنی و کارگێڕی بۆ ڕێوڕەسمەکانی سەری ساڵ کراوە

پێش 58 خولەک

پارێزگاری هەولێر دەڵێت: هەموو ساڵێک لە پشووی سەری ساڵدا گەشتیارێکی زۆر لە باشووری عێراقەوە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن و پێشبینیش دەکرێت ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو گەشتیارێکی زیاتر بێنە کوردستان.

چوارشەممە، 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: چەند رۆژێکە هەموو ئامادەکارییەکی کارگێڕی و ئەمنی کراوە بۆ بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمەکانی کریسمەس و ساڵی نوێ.

پارێزگاری هەولێر، ئاماژەی بەوە دا، لە شارۆچکەی عەنکاوە ڕێوشوێنی پێویستیان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی هاووڵاتییانی کریستیان ڕێوڕەسمەکانی خۆیان بە خۆشی و ئارامی بەڕێوە ببەن.

خۆشناو گوتیشی: بۆ هاتنی گەشتیاران هەموو ئامادەکارییەکمان کردووە و لە بازگەکانیش ئاسانکارییان بۆ دەکرێت.