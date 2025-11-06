عەباس عێراقچی: متمانەمان بەهیچ وڵاتێک نییە

پێش 12 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئێران، ڕایگەیاند، تاران 'متمانەی بەهیچ وڵاتێک نییە'، بەڵام لەپێناو بەرژەوەندی گەلی ئێران ئامادەین دانوستان بکەین.

ئاژانسی هەواڵی 'تەسنیم' بڵاوی کردووەتەوە، ئەمرۆ پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لەمیانی گوتارێکیدا بۆ قوتابیانی زانکۆی هەمەدان، گوتی: جەنگی 12 ڕۆژەی نێوان تەلئەڤیڤ و تاران، هێزو توانای سەربازیی ئێرانی ئاشکرا کرد، ئاماژەی بەوەشکرد، کاریگەریی مووشەکەکانی ئێران لە مەیدانی جەنگ دەرکەوت، سەرەڕای هاریکارییەکانی ئەمەریکا ئەورووپا بۆ ئیسرائیل، مووشکەکان بەوردی ئامانجەکانیان پێکا.

عەباس عێراقچی گوتیشی: "ڕووبەڕووبوونەوەکە ئەو ڕاستییەی ئاشکرا کرد کە "تەنیا هێز گەرەنتی مانەوەیە لە سیستەمێکی نێودەوڵەتیدا کە یاسای ئاژاوە و ستەم تێیدا زاڵە."

وەزیری دەرەوەی ئێران جەختیشی کردەوە، "گفتوگۆ ئامرازێکی جەوهەرییە بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان" دەشڵێت: "هەروەک چۆن لە شەڕ ناترسین لە دانوستانیش ناترسین و ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە کەرامەتی نەتەوەیی خۆمان بپارێزین"، هەورەها هەڵگرتنی گەمارۆکان دەبێت بە شێوەیەکی شەرەفمەندانە بێت و شکۆی گەلی ئێران بپارێزێت.

عەباس عێراقچی باسی لەوەشکرد، "متمانەمان بەهیچ وڵاتێک نییە"، بەڵام لەچوارچێوەی ڕێککەوتنێک، بەرژەوەندی هاوبەشمان لەگەڵ ڕووسیا و چین هەیە، لەسەر ئەو بنەمایانەش بەردەوام دەبین.