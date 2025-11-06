پێش کاتژمێرێک

کریستیانەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کەمێژوویەکی دوورودرێژیان لەناوچەکەدا هەیە و بەشداری کارایان هەبووە لە شۆرشی ئەیلوول و گوڵان پاڵپشتی خۆیان بۆ لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان دووپاتدەکەنەوە.

سڵێوە سەركیس، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێمە هاتووین بۆ پاڵپشتیی و سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان، زۆر گرنگە ئەم جارە پارتی بە هێزەوە بچێتەوە بەغدا، بۆ ئەوەی هاوسەنگی و هاوبەشی و سازان، ئەم، سێ چەمکە لەلایەن عێراقەوە پشتگوێ خراوە. لە دەستووردا پارتی ئەم چەمکانە بخاتەوە گەڕ و لە چوارچێوەی دەستووردا دەتوانێت بەرگریی لە هەموو کوردستان بکات. ئەگەر پارتی بەهێز بێت ئەوا کوردستان بەهێز دەبێت، بۆیە من وەک ئافرەتێک، داوا لە هەموو ئافرەتان دەکەم لە 11ـی 11دا بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگبدەن 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان.

ڕیڤان جانێ دەڵێت: 275 لیستی پارتی دیموکراتی کوردستانە و پاک و بێگەردە، پارتی دیموکراتی کوردستان مێژووی تۆمار کردووە، سەدان ساڵە لە ژێر دەستی شێخ عەبدولسەلام بارزانی و شێخ ئەحمەدی بارزانی و مەرجەعی کورد سەرۆک مەسعود بارزانی، مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیران و نێچێرڤان بارزانی، چەندان پرۆژە و کاری جوانیان بۆ گەلی کورد کردووە، بەبێ هیچ جیاوازییەکی ناوچەیی، لە سلێمانی، هەڵەبجە، دهۆک، زاخۆ، چەمچەماڵ و هەولێر و سۆران و ناوچەکانی دیکەش، ئێمە دەنگی خۆمان دەدەین بە حزبی خۆمان و لیستی پاتی دیموکراتی کورستان.