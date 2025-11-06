سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگ دەکاتەوە
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگی کردەوە، کە لە لایەن کوردستان فاوندەیشنەوە ڕێکخراوە.
پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگی کردەوە.
پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگ، لە لایەن کوردستان فاوەندیشن ڕێکخراوە، پێشانگەکە ئاشنابوونە بە ناسنامەی کوردی لە ڕێگەی هونەری ڕەسەن و هاوچەرخەوە.
بابەتی سەرەکی پێشانگەکە؛ ڕەگەکانی کولتوور و مێژووی کوردستانە. کە کارە هونەرییەکان ئیلهامیان لە کەلەپوور، خۆڕاگری و بیرەوەرییەکان وەرگرتووە.
بە پێی زانیارییەکان، لە پێشنگاکەدا، 21 هونەرمەندی گەنج، کە نوێنەرایەتیی ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ خستنەڕووی دیدگا و تێڕوانینی هونەریی ناوەزیان بەشدار دەبن.
هەر لە پێشانگەکەدا، پرۆگرامێکی ڕاهێنانی هونەریی، بە چاودێریی هونەرمەندی ناوداری کورد "ژیلەمۆ" بەڕێوە دەچێت، کە پرۆگرامەکە ڕێنوێنیکردن، هەماهەنگی و تێڕامانی کولتووریی لەخۆ گرتووە.