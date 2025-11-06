سەرۆك بارزانی: لە ژێر هیچ فشارێک سازش لەسەر مافە ڕەواکانی گەلەکەمان ناکەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی جەختی لەوە کردەوە، لە هیچ دۆخێک و لە ژێر هیچ فشارێک سازش لەسەر مافە ڕەواکانی گەلی خۆمان ناکەین.

ڕۆژی پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆك مەسعود بارزانی، لە پیرمام، لەگەڵ بەرپرس و کادیرانی لقی شەشی ئەورووپای پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبووەوە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا سەرۆك بارزانی وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان، خۆشحاڵی خۆی نیشاندا بە گەڕانەوە و پاڵپشتیان بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان. لەو سۆنگەیەشەوە سەرۆک بارزانی باسی لە ڕۆڵ و ماندووبونی هەڤاڵانی تاراوگە کرد کە هەمیشە بۆ سەرخستنی پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان ڕۆلی بەرچاویان هەبووە و تێکۆشاون، و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواستن.

سەرۆک بارزانی لە بارەی پڕۆسەی سیاسیی عێراق و ناوچەکە و هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی پەرلەمانی عێراق، کورتەیەکی بۆ ئامادەبووان خستەڕوو و باسی لە بنەماکانی دەستووری هەمیشەیی عێراق و پەیڕەونەکردنی بڕگەکانی دەستوور کرد، کە بوون بە هۆکاری سەرهەڵدانی دەیان کێشە و گرفت لە نێوان هەولێر و بەغدا، هەروەها سەرۆک بارزانی جەختی لەوە کردەوە، کە جێبەجێکردنی بڕگەکانی دەستووری عێراق هۆکاری سەرەکی سەقامگیریی و ئاوەدانی و پێکەوەژیانە.

لە بەشێکی دیکەی وتەکەیدا سەرۆک بارزانی بوختەیەکی لە بارەی زوڵم و تاوانکارییەکانی ڕژێمە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق دەرهەق بە گەلی کوردستان خستەڕوو، و ڕایگەیاند: دوای ئەو هەموو زوڵم زۆرداری و ماڵوێرانییەی کە بەسەر گەلی کوردستاندا هات، لە ئێستاش دا کە هەرێمی کوردستان خاوەنی قەوارەیەکی سیاسییە و لەو چوارچێوەیەدا وێڕای هەبوونی ئاستەنگ و ڕێگری بەردەوام هەرێمی کوردستان لە هەوڵێکی چڕدایە بۆ پێشخستن و ئاوەدان کردنەوەی شار و شارۆچکەکانی بەبێ جیاوازی و پڕۆژەی زۆر گەورەش ئەنجام دراون پشکی شێری ئەو پرۆژانەش بە توانای دەستی ناوخۆیی هاتوونەتە ئاراوە.

هەروەها سەرۆک بارزانی بە ئامادەبووانی ڕاگەیاند: کە چۆن لە ڕابردوودا پێشمەرگە ئاسا تێکۆشاون لە ئێستاشدا بەردەوام بن دژی ئەو هەوڵانەی کە بۆ خەڵک و حکوومەت و هەرێمی کوردستان بە گشتی دروست دەکرێن.

سەرۆک بارزانی ئەوەشی خستەڕوو، کە دوژمنان بە پلانی جۆراوجۆر هەوڵی تێکدانی ئەو ئەزموونەی هەرێمی کوردستان دەدەن، بە تایبەت لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر لەناو کۆمەڵگەدا.

هەروەها سەرۆك بارزانی ئەوەشی خستەڕوو، کە پێویستە هەموومان پشت بە خۆمان ببەستین و چاومان لە دەستی کەس نەبێت. لە مێژوودا دیارە چ کاتێک کوردستان کەوتبێتە دۆخێکی مەترسیدار و بەر هێرشی نەیاران، هەر پێشمەرگە بووە بە تەنیا بەرگری لە خاک و کەڕامەتی کوردستانییان کردووە.

لە کۆتایی وتەکەیدا سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد، ئێمە پشتمان بە خودا و گەلی خۆمان بەستووە، بۆیە لە هیچ دۆخێک و لە ژێر هیچ فشارێک سازش لەسەر مافە ڕەواکانی گەلی خۆمان ناکەین.