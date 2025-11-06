سەرۆکی حکومەت پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگی کردەوە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگی کردەوە، بابەتی سەرەکی پێشانگەکە؛ ڕەگەکانی کولتوور و مێژووی کوردستانە. کە کارە هونەرییەکان ئیلهامیان لە کەلەپوور، خۆڕاگری و بیرەوەرییەکان وەرگرتووە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە 6ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە قەڵای هەولێر، پێشانگەی شێوەکاریی (ڕەگ)ی کردەوە، کە لەلایەن کوردستان فاوەندەیشن ڕێکخراوە.
21 هونەرمەندی گەنج لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان بەشداريیان لە پێشانگەکەدا کردووە، بابەتەکانی تایبەتە بە ڕەگەکانی کولتوور و مێژوو و سروشتی کوردستان.
لە دوای کردنەوەی پێشانگە، مەسرور بارزانی، بەشداری لە گفتوگۆیەکی گەنجان دا کردووە و ئاماژەی بەوە دا، یارمەتیی ئەو گەنجانانە دەدەین کە دەیانەوێت کاری خۆیان هەبێت، هەروەها پێویستە گەنجەکانی ئێمە ئاسوودە بن و دڵنیا بن لەوەی ئەگەر حەزیان لە کارکردن بێت دەرفەتی یەکسانیان بۆ دەڕەخسێت بۆ ئەوەی کار بکەن.