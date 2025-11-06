شەش یاریزانی كورد بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كران

ئیبراهیم باییش و بەشار رەسەن لە هەڵبژاردەی عێراق دوورخرانەوە

لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بۆ دوو یاریی داهاتوو لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال بەرامبەر ئیمارات بڵاو كرایەوە و لەنێویاندا شەش یاریزانی كوردی بانگهێشت كراون.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 6 نۆڤێمبەری 2025، گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق لیستێكی 25 یاریزانی بۆ دوو یاریی چوون و گەڕانەوە بەرامبەر ئیمارات بڵاو كردەوە، كە تێیدا هەردوو یاریزان ئیبراهیم باییش و بەشار ڕەسەنی دوورخستەوە، لە بەرامبەردا جارێكی دیكە شەش یاریزانە كوردەكەی بانگهێشت كردەوە كە پێكهاتوون لە (شێركۆ كەریم، ئوسامە رەشید، ئاكام هاشم، میرخاس دۆسكی، ماركۆ فەرەج و یووسف ئەمین).

لە قۆناخی پێنجەمی پاڵاوتنی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026، رۆژی 13ــی ئەم مانگە لە یاریی چوون، عێراق لە دەرەوەی خاكی خۆی دەبێتە میوانی ئیمارات، یاریی گەڕانەوەش لە 18ـی ئەم مانگە لە بەسرە دەكرێت، براوەی ئەم یارییە وەکو نوێنەری ئاسیا دەگاتە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال.

لە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، شەش هەڵبژاردە لە کیشوەرە جیاوازەکان دەگەنە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەیەک لە ئاسیا، دوو هەڵبژاردەی کۆنکاکاف، هەڵبژاردەیەکی ئەفریقا، هەڵبژاردەیەکی ئۆقیانووسیا و هەڵبژاردەیەکی کۆنمیبۆڵ لە قۆناخی پاشکۆ ئەو دوو بلیتە یەکلایی دەکەنەوە کە دەگەنە مۆندیالی 2026.