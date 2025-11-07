پزیشكێکی ئیسپانی: هەندێجار شلێک مەترسیی لەسەر تەندروستی دروست دەکات

پێش دوو کاتژمێر

دیڤید سیسپیدیس، پزیشكی ئیسپانی و پسپۆڕی تەندروستی گشتی، هۆشداری داوە لەوەی كە شلێک (فراولە) لەگەڵ ئەوەی سوودێكی زۆری هەیە، لە هەندێك كاتدا مەترسی بۆ تەندروستی دروست دەكات.

بەپێی ئەو زانیارییانەی کە ڕۆژنامەی Mirrorـی بەریتانی بڵاوی کردووەتەوە، شلێک زیاتر لە هەموو میوە و سەوزەواتەکان ماددەی کیمیایی تیادا کۆدەبێتەوە کە دەرمانە قڕکەرەکانی مێش و چەندین قڕکەری دیکەش لەخۆ دەگرێت.

سیسپیدیس ئاماژەی بەوە كرد، شوشتنی شلێک بە ئاو بۆ چەند چركەیەك لەژێر بەلووعە و هەڵگرتنی بە شێداری لەنێو ساردكەرەوەدا، سەرەڕای ئەوەی نابێتە هۆی لابردنی قڕکەرەکان، تێكچوونیشی خێراتر دەكات.

بۆ كەمكردنەوەی مەترسی توشبوون بە ماددە كیمیاییەكان، پزیشكەكە ڕێنوێنی دەكات كە شلێک بۆ ماوەی 10 خولەك لەناو ئاوێكدا كە 3% خوێ یان سركەی تێكرابێت، بخوسێنرێت، پاشان بە باشی وشك بكرێتەوە و لە ناو قاپێكی هەواگۆركراودا هەڵبگیرێت.

سیسپیدیس هۆشداری داوە لەوەی تەنانەت بڕی كەمیش لە ماددە قڕكەرەكان لە ماوەی درێژخایەندا زیان دەگەیەنێت، بە تایبەتی بۆ منداڵان و ئەو كەسانەی كە بەرگریی جەستەیان لاوازە.

پسپۆڕانی تەندروستی ئاماژە بەوەش دەكەن كە شلێک لەوانەیە هەستیاری دروست بكات كە بە شێوەی پەڵەی سوور یان خورانی پێست یان سووربوونەوەی پێست و لێوەكان دەردەكەوێت، هەروەها خواردنی بڕێكی زۆری لەوانەیە ببێتە هۆی سك ئێشە، یان تەنانەت سكچوون بۆ ئەو كەسانەی كە نەخۆشی کۆلۆن (IBS)ـن.