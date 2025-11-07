حکوومەتی هەرێم 25 هاووڵاتیی دەستگیرکراوی لە لیبیا گەڕاندەوە كوردستان

پێش دوو کاتژمێر

فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان 25 هاووڵاتیی لە لیبیاوە گەڕاندەوە کوردستان.

سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هەینی، 7ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، 25 هاووڵاتیی هەرێمی کوردستان، دوای ئەوەی بە شێوەی نایاسایی ڕێگەی هەندەرانیان گرتبووەبەر، لە وڵاتی لیبیا دەستگیر دەکرێن، لەسەر ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕێكاری پێویست بۆ گەڕانەوەیان گیرایە بەر و گەیشتنەوە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ پاش گەیشتنەوەیان بە خاكی هەرێمی كوردستان، تیمەکانی وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، تیمی پزیشکی و هاوکاریی، لەگەڵ ئازادکراواندا بوون و پشکنینی پێویستی پزیشکییان بۆ ئەنجام درا، دوای تەواوبوونی ڕێکارەکانی دڵنیابوونەوە لە سەلامەتییان، تەواوی گەنجە ئازادکراوەکان گەڕێندرانەوە ناو كەسوكاریان.

شایەنی باسە، ڕۆژی یەکشەممە، 26ـی ئۆکتۆبەری 2025، حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 40 هاووڵاتیی کە بە شێوەی نایاسایی ڕێگەی هەندەرانیان گرتبووەبەر، لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر، گەڕاندەوە کوردستان.