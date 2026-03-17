درۆنێک لە سنووری بەردەڕەش تێکشکێنرا
درۆنێک لە سنووری قەزای بەردەڕەش، لە پارێزگای دهۆک تێکشکێنرا. رووداوەکە هیچ زیانێکی گیانی و ماددی نەبووە.
سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی بەردەڕەش بە ئاری حوسێن، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، کاتژمێر 12:40 خولەکی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوان (درۆن) لە ئاسمانی قەزای بەردەڕەش خراوەتە خوارەوە.
بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، پارچەکانی درۆنە تێکشکێنراوەکە، کەوتوونەتە نێو کێڵگەیەکی گەنم لە گوندی "بەردەسۆر"ـی سنووری قەزای بەردەڕەش.
سەرچاوەکەی کوردستان24 دووپاتیشی کردەوە، خستنەخوارەوەی درۆنەکە هیچ زیانێکی گیانی و ماددی نەبووە و لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە دەستیپێکردووە.
ئەمە لە کاتێکدایە، دوای سەرهەڵدانی جەنگی ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران؛ رۆژانە سوپای پاسداران، مووشەک و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان ئاراستەی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەکات، بە بیانووی بە ئارمانجگرتنی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و حزبەکانی رۆژهەڵاتی کوردستان.