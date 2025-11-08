ڕێباز حەملان: ئەوەی بەغدا بەرامبەر هەرێم دەیکات ستەمە و پاساوەکانیان بۆ نەناردنی مووچە ڕاست نین

پێش دوو کاتژمێر

یاریدەدەرێکی سەرۆک وەزیران دووپاتی دەکاتەوە، هەرێمی کوردستان پابەندییەکانی خۆی بەرامبەر بەغدا جێبەجێ کردووە و نەناردنی مووچە لەلایەن حکوومەتی فیدڕاڵییەوە پاساوی سیاسی لەپشتە و ستەمکردنە لە خەڵکی کوردستان.

ئەمڕۆ شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری دارایی، لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، دوایین زانیارییەکانی لەبارەی کێشەی مووچەی نێوان هەولێر و بەغدا خستەڕوو.

لەبارەی خەرجکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، ڕێباز حەملان گوتی "هەرێمی کوردستان ئامادەیی خۆی نیشان داوە، 120 ملیار دیناری دیکە بخاتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی فیدڕاڵی لە لقی هەولێری بانکی ناوەندنیی عێراق، ئەگەر بەغدا پێش هەڵبژاردن بڕیاری خەرجکردنی مووچەکە بدات، بەڵام بڕیارەکەی نەداوە."

یاریدەدەرەکەی سەرۆکی حکوومەت پاساوەکانی بەغدا بۆ نەناردنی مووچەی ڕەتکردەوە و گوتی: "ئەوەی دەگوترێت قەیرانی دارایی هەیە ڕاست نییە، چونکە عێراق مانگانە هەشت ترلیۆن دینار بۆ مووچەی وەزارەتەکانی خەرج دەکات، لەکاتێکدا کۆی مووچەی هەرێمی کوردستان تەنها 960 ملیار دینارە، کە نزیکە لە بودجەی مووچەی وەزارەتی پەروەردەی عێراق بە تەنیا."

ڕێباز حەملان جەختی کردەوە: " هیچ کێشەیەکی تەکنیکی لەنێوان هەولێر و بەغدا نەماوە و لیستی مووچە و میزانی پێداچوونەوە ڕەوانە کراون. ئەوەی لە بەغدا بەرامبەر هەرێمی کوردستان دەکرێت سیاسییە و ستەم و زوڵمە بەرامبەر خەڵکی کوردستان."

بە گوتەی یاریدەدەرەکەی سەرۆکی حکوومەت "زیاتر لە حەوت ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆوە فرۆشراوە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی مانگانە بڕی 120 ملیار دینار لە داهاتی ناوخۆ ڕادەستی بەغدا دەکات، کە ئەم بڕە لەوە زیاترە کە بەپێی یاسای بەڕێوەبردنی دارایی فیدڕاڵی داواکراوە."

لەبارەی چۆنییەتی چارەکردنی کێشەکە، ڕێباز حەملان ئەوەی خستەڕوو، ڕاستەوخۆ دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، شاندێکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکات بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بابەتی مووچە.