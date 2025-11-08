فوئاد حوسێن: ئەمەریکا دەیەوێت حکوومەتی عێراق مامەڵەیەکی تەندروست لەگەڵ وڵاتان بکات

پێش 4 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند، شەش گرووپی چەکداری عێراق، لەلایەن ئەمەریکاوە خراونەتە لیستی "قەدەغراوەکان"، بۆیە ناتوانن بەشداری لە حکوومەتی داهاتوودا بکەن.

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی 'ئەلحەدەس' گوتی: ئەمەریکا ناوی شەش گرووپی چەکداری عێراقی خستە لیستی 'قەدەغراوەکان'، کە ناتوانن بەشداری لە حکوومەتی داهاتووی عێراق بکەن.

وەزیری دەرەوەی عێراق گوتیشی: ئەمەریکا پێی وایە، بۆ ئەوەی عێراق پەیوەندییەکی دیپلۆماسی سەرکەوتوو لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی مسۆگەر بکات، لەگەڵ هەموو وڵاتان مامەڵەیەکی ئاسان بکات، ئەم بڕیارەی داوە.

دەشڵێت: هۆشدارییەکانی ئەمەریکا بۆ عێراق لە بارەی گرووپە چەکدارەکان بابەتێکی نوێ نییە، لە ئیدارەی پێشووتریش چەندین جار ئەمەریکا هۆشداری بە عێراق داوە، بە تایبەت لە بارەی ئەو گرووپانەی کە حکوومەتی ئەمەریکا تێبینی لە سەریان هەیە و وایدەبینێت لە لایەن ئێرانەوە ئاراستە و پشتیوانی دەکرێن.

فوئاد حوسێن، ئاماژەی بەوەشدا، پرسی چەکی نایاسایی و حەشد و هێزەکانی دیکە. پرسێکی دەستوورییە، چونکە لە دەستووردا هاتووە چەک تەنیا دەبێت لە دەستی دەوڵەتدا بێت، ئەمە دەبێت جێبەجێ بکرێت. کاتێک دەستوور دەنووسرایەوە، ئێمە لەگەڵ ئەوەدا بووین کە هیچ هێزێکی چەکداری لە عێراقدا نەبێت جگە لە هێزە چەکدارەکانی دەوڵەت، واتە سوپای عێراق و هێزە ئەمنییەکان، کە هێزەکانی پێشمەرگەش بەشێکە لە سیستمی بەرگری عێراق، بەڵام ئەمە کێشەکەیە و دەبێت چارەسەر بکرێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا لە سەرەتای ئەم مانگە جەختی لەسەر کۆتاییهێنان و هەڵوەشاندنەوەی گرووپە چەکدارەکانی عێراق کردەوە.

گوتەبێژێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا گوتی: "ئەو گروووپانە بەردەوامن لە چالاکییەکانیان کە ناسەقامگیریی لە عێراق بڵاودەکەنەوە و هەڕەشە لە ئەمەریکییەکان و عێراقییەکان دەکەن و سەروەری عێراق تێکدەدەن."

جەختیشی کردەوە، "داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین چەک لەدەستی ئەو میلیشیایانە دابماڵێت و پارەیان لێبسەننەوە و هەڵبوەشێنرێنەوە، ئەوان هیچ ڕۆڵێکیان نییە لە پاراستنی ئاسایشی عێراق و تەنیا زیان بە سەروەری عێراق دەکەن."

ئەمە لە کاتێکدایە، وەزارەتی گەنجینەی ئەمەریکا، لە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، پاکێجێکی نوێی سزای بەسەر چەند بانکێکی عێراق و 'کۆمپانیای ئەلموهەندیس'ـی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران و کەتائیب حزبوڵڵا داسەپاند.