هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بە ژمارە
سبەی بە بەشداریی زیاتر لە یەک ملیۆن و 340 هەزار دەنگدەر، دەنگدانی تایبەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستپێدەکات و گوتەبێژی کۆمیسیۆنیش دەڵێت، 848 کاندید لە کێبڕکێی هەڵبژاردن دوورخراونەتەوە.
جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژارنەکانی عێراق، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی سبەی یەکشەممە، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستپێدەکات و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دەنگدانەکە، هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان دەگرێتەوە.
غەلای ئەوەی خستەڕوو، یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.
گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاماژەی بەوەش دا، ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.
دابەشکاریی کاندید، ژمارەی کورسی، پارت و هاوپەیمانییەکان بەسەر پارێزگاکاندا:
1. بەغدا
ژمارەی کورسی: 71 (17 کۆتای ئافرەتان، 5 پێکهاتەکان)
ژمارەی کاندید: 2299 (1593 پیاو، 706 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 5
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 16
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (12 هاوپەیمانی، 16 پارت، 21 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 4,589,502 دەنگدەر
دەنگدانی گشتی: 4,314,866 دەنگدەر (1,039 بنکە، 4,333 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 274,636 دەنگدەر (67 بنکە، 449 وێستگە)
2. پارێزگای هەولێر
ژمارەی کورسی: 16 (4 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 108 (71 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 پارت، 6 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,087,880
دەنگدانی گشتی: 1,002,087 دەنگدەر (528 بنکە، 2,003 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 85,793 دەنگدەر (79 بنکە، 385 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 547 دەنگدەر (3 بنکە، 3 وێستگە)
3. پارێزگای سلێمانی
ژمارەی کورسی: 18 (5 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 136 (99 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 4
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 پارت، 4 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,201,658
دەنگدانی گشتی: 1,119,111 دەنگدەر (506 بنکە، 2,200 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 82,547 دەنگدەر (58 بنکە، 378 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 5 دەنگدەر (1 بنکە، 1 وێستگە)
4. پارێزگای دهۆک
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 59 (39 پیاو، 20 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 4
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 پارت، 5 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 778,846
دەنگدانی گشتی: 722,853 دەنگدەر (278 بنکە، 1,396 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 55,993 دەنگدەر (43 بنکە، 195 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 25,986 دەنگدەر (23 بنکە، 93 وێستگە)
5. پارێزگای نەینەوا
ژمارەی کورسی: 34 (8 کۆتای ئافرەتان، 7 پێکهاتەکان)
ژمارەی کاندید: 1047 (759 کاندید، 288 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 13
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 12 پارت، 14 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 2,102,429
دەنگدانی گشتی: 1,969,179 دەنگدەر (873 بنکە، 3,861 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 106,803 دەنگدەر (57 بنکە، 375 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 26,447 دەنگدەر
6. پارێزگای کەرکووک
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 251 (175 پیاو، 76 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 8
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (5 هاوپەیمانی، 9 پارت، 9 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 958,141
دەنگدانی گشتی: 897,030 دەنگدەر (330 بنکە، 1,733 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 61,062 دەنگدەر (29 بنکە، 191 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 49 دەنگدەر
7. پارێزگای دیالە
ژمارەی کورسی: 14 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 358 (252 پیاو، 106 ئافرەتان)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 2
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (6 هاوپەیمانی، 10 پارت، 2 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,051,143
دەنگدانی گشتی: 976,650 دەنگدەر (509 بنکە، 1,940 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 74,493 دەنگدەر (41 بنکە، 229 وێستگە)
8. پارێزگای ئەنبار
ژمارەی کورسی: 15 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 253 (183 پیاو، 70 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 3 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 980,471
دەنگدانی گشتی: 933,911 دەنگدەر (387 بنکە، 1,820 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 46,553 دەنگدەر (48 بنکە، 363 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 7 دەنگدەر
9. پارێزگای بابل
ژمارەی کورسی: 17 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 479 (348 پیاو، 131 ئافرەتان)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 9 پارت، 1 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,145,458
دەنگدانی گشتی: 1,070,326 دەنگدەر (436 بنکە، 2,099 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 75,132 دەنگدەر (29 بنکە، 127 وێستگە)
10. پارێزگای کەربەلا
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 233 (164 پیاو، 69 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 5 پارت، 1 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 679,556
دەنگدانی گشتی: 634,816 دەنگدەر (249 بنکە، 1,243 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 44,740 دەنگدەر (16 بنکە، 109 وێستگە)
11. پارێزگای واست
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 کوردی فەیلی)
ژمارەی کاندید: 246 (176 پیاو، 70 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 9
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 3 پارتی، 9 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 787,784
دەنگدانی گشتی: 744,752 دەنگدەر (311 بنکە، 1,461 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 43,032 دەنگدەر (17 بنکە، 93 وێستگە)
12. پارێزگای سەڵاحەددین
ژمارەی کورسی: 12
ژمارەی کاندید: 296 (216 پیاو، 80 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 0
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (10 هاوپەیمانی، 3 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 861,156
دەنگدانی گشتی: 808,043 دەنگدەر (356 بنکە، 1,589 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 53,078 دەنگدەر (50 بنکە، 283 وێستگە)
دەنگدانی ئاوارەکان: 35 دەنگدەر
13. پارێزگای نەجەف
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 312 (227 پیاو، 85 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 6 پارت، 1 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 838,270
دەنگدانی گشتی: 795,653 دەنگدەر (341 بنکە، 1,560 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 42,617 دەنگدەر (20 بنکە، 101 وێستگە)
14. پارێزگای قادسییە
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 282 (200 پیاو، 82 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 4 پارت، 1 لیستی تاک)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 729,070
دەنگدانی گشتی: 679,751 دەنگدەر (301 بنکە، 1,325 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 49,319 دەنگدەر (17 بنکە، 70 وێستگە)
15. پارێزگای موسەننا
ژمارەی کورسی: 7 (2 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 126 (90 پیاو، 36 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (6 هاوپەیمانی، 3 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 510,867
دەنگدانی گشتی: 471,573 دەنگدەر (179 بنکە، 915 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 39,294 دەنگدەر (10 بنکە، 73 وێستگە)
16. پارێزگای زیقار
ژمارەی کورسی: 19 (پێنج کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 571 کاندید (416 پیاو، 155 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 8 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,138,694
دەنگدانی گشتی: 1,065,089 دەنگدەر (492 بنکە، 2,094 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 73,605 دەنگدەر (35 بنکە، 118 وێستگە)
17. پارێزگای میسان
ژمارەی کورسی: 10 کورسی (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 141 کاندید (104 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (4 هاوپەیمانی، 4 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 615,147
دەنگدانی گشتی: 572,778 دەنگدەر (231 بنکە، 1,110 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 42,369 دەنگدەر (24 بنکە، 127 وێستگە)
18. پارێزگای بەسڕە
ژمارەی کورسی: 25 (6 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 571 (408 پیاو، 163 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 5 پارت)
کۆی گشتیی دەنگدەران: 1,622,855
دەنگدانی گشتی: 1,559,941 دەنگدەر (522 بنکە، 3,000 وێستگە)
دەنگدانی تایبەت: 62,914 دەنگدەر (36 بنکە، 207 وێستگە)