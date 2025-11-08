یونامی داوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد دەکات

پێش 3 کاتژمێر

نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق لەپێناو سەقامگیری و ئایندەی عێراق داوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد دەکات؛ هاوکات دەشڵێت: عێراق شایستەی ئەوەیە کە سەرکردەی بە توانا بەڕێوەی ببات کە بتوانێت خواستەکانی گەل بە دی بهێنێت، دوور لە گیانی تایەفەگەری و خزمخزمێنێ و دروشمی بێ ناوەڕۆک.

محەممەد حەسان، نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێراق و سەرۆکی نێردەی یونامی بەغدا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ شەممە 8ی تشرینی دووەمی 2025: سەردانی بارەگای کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکایان کرد بۆ تاوتوێکردنی ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق و لەگەڵ ئەندامانی کۆمیسیۆنیش سەبارەت بە ئامادەکارییەکانی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوە

هەروەها ئاماژەشی داوە، متمانەی خۆیان بۆ کاری کۆمیسیۆن و ئەندامەکانی دەربڕی و داوایان کرد هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد بەمەبەستی بەرژەوەندی و سەقامگیری و ئایندەی عێراق بەڕێوە بچێت.

نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێراق دەشڵێت: لە پێناوی پەیڕەوکردنی مافی دەستووریی لە ناردنی کەسی شایستە بۆ پەرلەمانی عێراق خەڵک بە شێوەیەکی فراوان بەشداریی هەڵبژاردنەکان بکەن.

محەممەد حەسان هیواشی خواست عێراق هەنگاو بەرەو سەقامگیری و گەشەکردنی زیاتر بنێت. دەشڵێت: لە ڕاستیدا، عێراق شایستەی ئەوەیە کە سەرکردەی بە توانای وا بەڕێوە بەرن کە بتوانن خواستەکانی گەل بە دی بهێنن دوور لە گیانی تایەفەگەری و خزمخزمێنێ و دروشمی بێ ناوەڕۆک.

بڕیارە سبەی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، کاتژمێر 07:00ـی بەیانی دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستپێدەکات و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دەنگدانەکە، هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان دەگرێتەوە.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.

ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.