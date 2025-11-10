ریال مەدرید 2 ئەستێرەی لەدەستدا

نیگەرانییەكانی هاندەرانی ریال مەدرید زیاتر بوون

پێش 26 خولەک

ریال مەدرید بە فەرمی پێكانی دوو یاریزانی یانەكەی راگەیاند و هەردووكیان ناتوانن لەگەڵ هەڵبژاردەكانیان بەشداریی لە یارییە نێودەوڵەتییەكان بكەن.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە، 10 نۆڤێمبەری 2025، ریال مەدرید لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاندووە فیدریكۆ ڤاڵڤیردی بەرامبەر رایۆ ڤاییكانۆ لە قاچی راستی دا تووشی بەریككەوتن و پەستانی ماسولكەیی بووە و نزیكەی 10 رۆژ لە یاریگەكان دادەبڕێت، بەمەش ئەم یاریزانە ناتوانێت لەگەڵ هەڵبژاردەی ئۆروگوای بەشداریی یارییە نێودەوڵەتییەكان بكات، بەڵام بە رێژەی 100% بۆ یاریی داهاتووی ریال مەدرید لە لالیگا بەرامبەر ئێڵچی ئامادە دەبێت.

دوای كەمتر لە كاتژمێرێك بەسەر راگەیاندنی پێكانەكەی ڤاڵڤێردی، ریال مەدرید پێكانی تیبو كۆرتوای گۆڵپارێزی راگەیاند.

ریال مەدرید لەبارەی كۆرتوا نووسیویەتی: دوای پشكنینە پزیشكییەكان دەركەوتووە كۆرتوا لە قاچی راستی تووشی گرژبوونی ماسولكەیی بووە، بەمەش ئەم گۆڵپارێزە ناتوانێت لەگەڵ هەڵبژاردەی بەلجیكا بەشداریی یارییەكانی پاڵاوتنی مۆندیال بكات.

ریال مەدرید لە ماوەی شەش رۆژی رابردوو تووشی دۆخێكی خراپ بووە، لە چامپیۆنزلیگ بەرامبەر لیڤەرپوول دۆڕا، لە لالیگاش نەیتوانی لە رایۆ ڤاییكانۆ بباتەوە و بۆ یەكەمجار لەم وەرزە ریال مەدرید نەیتوانی گۆڵ بكات، ئەمەش نیگەرانییەكی زۆری لە سۆشیاڵمیدیا لە لایەن هاندەرانی ریال مەدرید لێكەوتەوە.



