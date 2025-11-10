ئیمان عەبدولڕەزاق: بڕیاری یەکێتی بۆ دەنگدان بە کاندیدی ڕەیان کلدانی خیانەتە

پێش دوو کاتژمێر

ئیمان عەبدولڕەزاق، سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە بازنەی دهۆک دەڵێت: بڕیاری یەکێتی بۆ دەنگدان بە کاندیدی ڕەیان کلدانی خیانەتە، دەشڵێت: هەڵوێستی ڕەیان کلدانی هەمیشە دژی هەرێمی کوردستان بووە و چۆن ویژدانم ئاسوودە دەبێت بە لایەنگرانی یەکێتی بڵێم دەنگ بە کاندیدی ڕەیان کلدانی بدەن.

دووشەممە 10ـی تشرینی دووەمی 2025، ئیمان عەبدولڕەزاق، سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە بازنەی دهۆک لەسەر بڕیارێکی یەکێتی بۆ دەنگدان بە کاندیدی ڕەیان کلدانی، هەڵوێستێکی نیشتمانیانەی وەرگرت و هاتە ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان و دەڵێت: دەنگدان بە کاندیدی ڕەیان کلدانی کە هەمیشە دژی هەرێمی کوردستان بووە خیانەتە، گوتی: من 28 ساڵ پێ پسانەوە لە ڕێزی یەکێتی نیشتمانیی بووم بۆ خزمەتکردن بە بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حزبەکەی خۆم.

دەڵێت: کەس هانی نەداوم بێمە ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵکو بەهەموو قەناعەتێکی خۆم، دوای ئەو بڕیارەی سەرکردایەتی یەکێتی دای کە دەنگ بە کاندیدی یەکێتی نەدەن، منیش ئەوە بە خیانەتێکی گەورە دەزانم، ئەو کاندیدەی سەرکردایەتی یەکێتی دەستنیشانی کردووە لە بازنەی دهۆک کە کادیر و لایەنگرانی یەکێتی دەنگی پێ بدەین، کەسێکی نەناسراوە، تەحەددا دەکەم هیچ کادیرێکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو کاندیدە بناسێت، منیش نایناسم، تەنیا گوێمان لێبووە کاندیدێکی ڕەیان کلدانییە، ئەوەش زوڵم و غەدرێکی گەورەیە لە دەنگدەرانی یەكێتی و خەڵکی دهۆک دەکەین.

گوتی: لەبەر ئەمە، من ئەمڕۆ هەڵوێستی خۆم دیاریکرد و چەند ڕۆژێک پێش ئێستا لەڕێگەی پارچە ڤیدیۆیەک کە بڵاوم کردەوە، بە سەرکردایەتی یەکێتیم ڕاگەیاند کە هەڵەیەکی گەورە دەکەین ئەگەر دەنگ بەو کاندیدە بدەین، چونکە سبەی ئەم کاندیدە دەبێتە هەڕەشە و نوێنەرایەتی یەکێتی نیشتمانی و خەڵکی دهۆک و کوردانیش ناکات لە بەغدا.

ئیمان عەبدولڕەزاق گوتی: من چوار ساڵ ئەندامی پەرلەمانی عێراق بووم، هیچ هەڵوێستێکی باشی ڕەیان کلدانیم بەرانبەر هەرێمی کوردستان نەبینییوە، بەڵکو بە پێچەوانەوە هەموو هەڵوێستەکانی دژی هەرێمی کوردستان بووە، ئەمڕۆ چۆن وێژدانی من ئاسوودە دەبێت خەڵکی خۆم هان بدەم بچنە سەر سندووقی دەنگدان و دەنگی خۆی بداتە ڕەیان کلدانی و کاندیدی ڕەیان کلدانی، بۆیە ئەمڕۆ بەهەموو قەناعەتی خۆم هاتوومەتە ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان، سوپاسیان دەکەم کە پێشوازییەکی گەرمیان لێکردم و دەرگای ماڵی خۆیان بۆمن کردەوە و دەڵێت: ئەمڕۆ خەڵکی خۆمان دڵنیا دەکەمەوە، بەو ڕوحییەتەی لەنێو یەکێتی نیشتمانی کوردستان کارم کردووە، بەو ڕوحییەتە و بەو هەستە نەتەوەییە و نیشتمانییە لەڕێزی پارتی دیموکراتی کوردستان کار دەکەم، داوا لە هەموو هەڤاڵ و کادیر و ئەندامانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەم هیچ بیرکردنەوەیەکی هەڵەیان نەبێت و هیچ موزایەدەیەکیش نەکەن بەوەی کە ئیمان هاندراوە بە مەسەلەیەکی ماددی، بەڵکو پرسەکە ئەوەیە، زوڵمێکی گەورەیە لە کوردستان و خەڵکی دهۆک دەنگ بە کاندیدی ڕەیان کلدانی بدرێت.

