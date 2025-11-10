یەکێتیی زانایانی ئیسلامی کوردستان: بەشداریکردنی هاووڵاتییان لە دەنگدان ئەرکێکی ئایینی و نەتەوەییە

پێش 3 کاتژمێر

یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان، هەڵبژاردن بە پرۆسەیەکی گرنگ بۆ نوێکردنەوەو ئیدارەدانی وڵات و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خەڵک پێناسە دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا، پرۆسەی هەڵبژاردن بە ئەمانەت و بەرپرسیارێتیەکی گەورە دەزانێت و بە پاکی و رێکوپێکی و بێ فڕوفێڵ بەڕێوە بچێت هەر کەمە.

هەروەها ڕایگەیاندووە، بە گوێرەی واقع پێگەی کوردستان لەناو گۆڕەپانی سیاسی عێراق چەند بەهێز بێت، زیاتر توانای بەرگریی و داکۆکیکردن لە مافە دەستووری و نەتەوەییەکانی دەبێت، بۆیە بەشداری بەرفراوان و کارای هاووڵاتیان لە چوارچێوەی بنەما شەرعی و یاسایی و لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی گەل و نیشتمان و کەشێکی ئارام.

یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلام پرۆسەی هەڵبژاردن بە، ئەرکێکی ئایینی و نەتەوەیی دەزانێت، بەتایبەت لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم و داوا دەکات هاووڵاتییان بە گڕوتینەوە بەشداری بکەن.

یەکێتیی زانایان، هیواخوازە ئەم پرۆسەیە بەخێر بۆ کوردستان بگەڕێتەوە و ئارامی و ئاوەدانی و تەبایی نێو ماڵی کورد مسۆگەرتر بکات.

سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.

لە هەرێمی کوردستان، دوو ملیۆن و 800 هەزار کەس مافی دەنگدانی هەیە و دابەشبوونە بەسەر هەزار و 312 بنکەی دەنگدان لە هەولێر، دهۆک، سلێمانی و هەڵەبجە، هەروەها پێنج هەزار 599 وێستگەی دەنگدانیش هەیە.