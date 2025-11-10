پێش دوو کاتژمێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی دەربارەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاوکردووەتەوە و تێیدا دەڵێت: داوا له‌ هه‌موو ئه‌وانه‌ ده‌كه‌م كه‌ مافى ده‌نگدانيان هه‌يه‌، به‌شدارييه‌كى كاراى تێدا بكه‌ن. به‌ شێوه‌يه‌كى شارستانى و ئازادانه‌ ده‌نگ بده‌ن.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

هاووڵاتييانى ئازيزى كوردستان،

سبه‌ى ده‌نگدانى گشتى بۆ هه‌ڵبژاردنى ئه‌نجومه‌نى نوێنه‌رانى عێراق به‌ڕێوه‌ده‌چێت. داوا له‌ هه‌موو ئه‌وانه‌ ده‌كه‌م كه‌ مافى ده‌نگدانيان هه‌يه‌، به‌شدارييه‌كى كاراى تێدا بكه‌ن. به‌ شێوه‌يه‌كى شارستانى و ئازادانه‌ ده‌نگ بده‌ن. چاره‌نووس و داهاتووی نیشتمان، جێبه‌جێكردنى ده‌ستوور و چه‌سپاندنى باشترى فيدراڵى، بە بەشدارى و ده‌نگى ئێوه‌، ديارى ده‌كرێت.

ده‌نگدان ماف و ئه‌رك و په‌يام و ئه‌مانه‌ته‌. بەرپرسیاريه‌تییەکی نیشتمانى و دەرفەتێکی نوێبوونەوەیە بۆ ئەوەی بە دەنگی ئازادتان، قۆناغى داهاتووى پرۆسه و ژيانى سياسى له‌ عێراق وێنا بكه‌ن، به‌شدار و هاوبه‌ش بن لە به‌ديهێنانى زياترى سه‌قامگيريى سیاسی، خزمەتگوزاريی باشتر، پێشكه‌وتن و ژیانێکی شایستە بۆ هه‌مووان.

دەنگدان، پابەنديتانه‌ بە مافەکانتان و به‌ پته‌وكردنى پێگه‌ى هه‌رێمى كوردستان له‌ عێراقی فيدراڵيدا. بەشداريی فراوانتان لە ده‌نگداندا، پێگەی هه‌رێمى کوردستان له‌ عێراقدا بەهێزتر و دەنگی لە بەغدا دلێرتر دەکات. پەیامێکی ڕوون دەنێرێت لەسەر پابەنديی گەلی کوردستان بە دیموکراسی و ژیانی هاوبەش و گفتوگۆ بۆ بنياتنانى داهاتوويه‌كى گه‌شتر بۆ گه‌لى كوردستان و هه‌موو پێكهاته‌كانى عێراق.

داوا له‌ لایەنه‌ پەیوەندیدارەکان ده‌كه‌م به‌وپه‌ڕى به‌رپرسياريه‌تى و پيشه‌يييانه‌، به‌ڕێوه‌چوونى پرۆسه‌ى ده‌نگدانێكى بێگه‌رد و ئازاد، ‌به‌ ڕێكوپێكى و ئارامى مسۆگه‌ر بكه‌ن. لايه‌نه‌ سیاسییەکانیش بەرپرسیارانه‌ و به‌پێى ياساكان، مامه‌ڵه‌ له‌گه‌ڵ به‌ڕێوه‌چوونى پرۆسه‌كه‌دا بكه‌ن و هه‌موو لايه‌ك له‌گه‌ڵ كۆمسيۆنى باڵاى سه‌ربه‌خۆى هه‌ڵبژاردندا هاريكار بن. ئه‌ركى هه‌موومانه‌ ڕوويه‌كى جوانى ديموكراسى و شارستانيى هه‌رێمى كوردستان نيشان بده‌ين.

هه‌موو ده‌نگێك بۆ كوردستان گرنگه‌. ده‌نگ بده‌ و له‌ وێناكردنى داهاتووى خۆت و وڵاته‌كه‌دا به‌شدار به‌.

هيواى سه‌ركه‌وتن بۆ هه‌موو لايه‌ك ده‌خوازم.



نێچيرڤان بارزانى

سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان

2025/11/10