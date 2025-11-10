سەرۆك بارزانی و محەممەد ئەلحەسسان دووپات لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە پڕۆسەیەکی ئارام و دیموکراتیدا دەکەنەوە

پێش 14 خولەک

سەرۆك بارزانی و محەممەد ئەلحەسسان، گرنگی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە پڕۆسەیەکی ئارام و دیموکراتیدا دووپات دەکەنەوە و دۆخی ناوچەکە و پڕۆسەی سیاسیی لە عێراق تاوتوێ دەکەن.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، ئەمڕۆ دووشەممە 10ـی تشرینی دووەمی 2025 لە پیرمام، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە محەممەد ئەلحەسسان، نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق و سەرۆکی نێردەی یۆنامی کرد.

لە دیدارەکەدا دوایین پێشهات و گۆڕانکاریی و بارودۆخی ناوچەکە تاوتوێ کرا، هەروەها پڕۆسەی سیاسیی لە عێراق و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق خرایە بەرباس و گفتوگۆ.

هەردوولا هاوڕابوون لە گرنگی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە پڕۆسەیەکی ئارام و دیموکراتیدا.