لیستی یەکێتیی لە دهۆک هەڵوەشایەوە و سەرۆکی لیستەکەش هاتە ڕیزی پارتی

پێش 11 خولەک

بەهۆی ئەوەی حزبەکەی داوای لە دەنگدەرانی کردووە دەنگ بە کاندیدی یەکێتیی نەدەن لە بازنەی دهۆک، سەرۆک لیستی یەکێتیی لەو پارێزگایە پەیوەندی بە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، ئیمان عەبدولرەزاق، سەرۆکی لیستی یەکێتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە بازنەی دهۆک پارتیبوونی خۆی ڕاگەیاند و لیستی یەکێتی لە دهۆک هەڵوەشایەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، هۆکاری وازهێنانی سەرۆک لیستی یەکێتیی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، حزبەکە داوای لە دەنگدەرانی کردووە دەنگ بە لیستی یەکێتیی نەدەن و بە کاندیدی رەیان کلدانی بدەن.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوو، ژمارەیەکی زۆری کەسایەتیی و کادیرانی ئەو حزبە هاتنە نێو ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان.