وەزارەتی دەرەوەی عێراق: لێدوانەکانی ئیسماعیل بەقایی دەستووەردانێکی ئاشکرایە

پێش 32 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیەکدا سەرسووڕمانی خۆی بەرانبەر لێدوانێکی ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق نیشانداوە و دەڵێت: ئەمە دەستوورەدانێکی ئاشکرایە لە کاروباری عێراقدا.

دووشەممە 10ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی دەرەوەی عێراق بەیاننامەیەکی بەرانبەر لێدوانەکانی ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی عێراق بڵاوکردووەتەوە و بە دەستێوەردانێکی ئاشکرای وەسفکردووە لە کاروباری ناوخۆی عێراقدا، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە، پرۆسەی هەڵبژاردن پرسێکی نیشتمانی تەواوە و تەنیا بەویستی گەلی عێراق و دامەزراوە دەستوورییەکان بەڕێوەدەچێت.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق جەخت دەکاتەوە لەوەی، عێراق ، پرەنسیپی پەیوەندیی هاوسەنگ لەگەڵ دراوسێکانی دەپارێزێت، کە لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی هاوبەش بۆ سەروەری و دەستێوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی وڵاتان دامەزراوە.

هەروەها جەخت دەکاتەوە لەوەی، پاراستنی دراوسێیەتی باش پێویستی بە پابەندبوونێکی توند بەم بنەمایانە هەیە، لەگەڵ خۆبەدوورگرتن لە هەر لێدوان یان هەڵوێستێک کە کاریگەری لەسەر سەروەری عێراق یان دەستێوەردان لە کاروباری ناوخۆیدا هەبێت.

ئەم بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق دوای ئەوە هات، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لەبارەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق گوتبووی، ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی عێراق کار لە پەیوەندییە دۆستانەکانمان ناکات.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە کردبوو، هەڵبژاردنی عێراق پەیوەستە بە ناوخۆیی وڵاتەکەوە و ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەرچۆن بێت، پەیوەندی دۆستانەی نیوان ئێران و عێراق بەردەوام دەبێت.

ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ڕایگەیاندبوو، پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق بە ڕادەیەک گرنگ و دۆستانەن، کە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی عێراق هەرچۆنێک بێت هیچ کاریگەرییەکی لەسەر بەردەوامی پەیوەندییە دۆستانەکانی نێوان هەردوو وڵات نابێت.

گوتوبووشی: پێمان وایە عێراق دەزانێت بە چ ڕێگەیەک کێشەکانی چارەسەر بکات، هەڵوێستی ئێمەش لەبارەی هەڵبژاردنی عێراقەوە ئەوەیە کە بابەتیکی ناوخۆییە، دەخوازین خەڵکی عێراق بە باشترین شێوە بەشداری بکەن لە دیاریکردنی ڕێڕەوی سیاسی وڵاتەکە لە داهاتوودا، هیوادارین ئەنجامەکان لە بەرژەوەندی عێراق بێت.