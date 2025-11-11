کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن: ڕێژەی بەشداریی لە هەڵبژاردن زیاتر لە 55% بووە

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی 99.7%ـی دەنگەکانی تەواوی وێستگەکان لەسە ئاستی عێراقدا هەژمارکران، ئەنجامەکان لە دەنگدانی تایبەت و گشتی بۆ هەر لایەنێکی سیاسیی بەشداربوو ئاشکرا بوون.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن ڕایگەیاند: ڕێژەی بەشداریی هاووڵاتییان لەسەر ئاستی عێراقدا بۆ دەنگدان بە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران، زیاتر لە 55% بووە.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن بڵاوی کردەوە، ژمارەی دەنگدەرانی گشتی 10 ملیۆن و 898 هەزار و 327 کەس بوون لە کۆی 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 دەنگدەر، ئەوەش ڕێژەی 54% پێکدەهێنێت.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن ئاماژە بەوە دەکات، ئەوەی پەیوەستە بە دەنگدانی تایبەت کە لە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەنجامدرا، ژمارەی دەنگدەرانی تایبەت لە هێزە چەکدارەکان و هێزی ئاسایشی ناوخۆ، ملیۆنێک و 84 هەزار و 289 بووە لەکۆی ملیۆنێک و 313 هەزار و 980 دەنگدەر، بەمەش ڕێژەکە دەگاتە 82.5%.

پەیوەست بە دەنگدانی ئاوارەکانیش، کۆمیسیۆن ڕایدەگەیەنێت: 20 هەزار و 527 ئاوارە لەکۆی 26 هەزار و 538 ئاوارە دەنگیان داوە کە ڕێژەی 77% پێک دەهێنن لە تەواوی وێستگەکانی دەنگداندا لە سەرتاسەری عێراق.

کۆمیسیۆن ئاشکرای دەکات، کۆی گشتی دەنگدەرانی تایبەت و گشتی نزیکەی 12 ملیۆن و 3 هەزار و 143 کەس بووە، بەمەش ڕێژەی بەشداریی دەنگدەران زیاتر لە 55% بووە.