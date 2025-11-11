مەسرور بارزانی: سوپاس بۆ خودای گەورە دەنگەکانی پارتی یەک ملیۆنی تێپەڕاند
مەسرور بارزانی، لە پەیامێکدا، سوپاسی خودای گەورە و خەڵکی کوردستان دەکات کە دەنگی پارتی دیموکراتی کوردستانیان گەیاندە زیاتر لە ملیۆنێک.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
سوپاس بۆ خودای گەورە و بە هەڵوێست و ویستی هاووڵاتییانی بە ئەمەکی کوردستان و ئەندامانی پارتی، دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە یەک ملیون دەنگ تێپەری و لە ئەنجامی کۆتایی زیاتریش دەبن.
پیرۆزبایی لە سەرۆک وڕابەری گەلەکەمان جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەم.
پیرۆزبایی لە برای بەڕێز و خۆشەویستم کاک نێچیرڤان دەکەم کە تەحەدای یەک ملیۆنی ڕاگەیاند.
سوپاس و دەستخۆشی لە هەموو سەرکردایەتی و ئەندام و لایەنگرانی پارتی دەکەم.
پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم.
ئەم سەرکەوتنە گەورەیە لە پرۆسەی دیموکراسی و هەمو خەڵکی عێراق پیرۆز بێت.
بە گوڕ و تینێکی زیاتر لە خزمەتی هەموو کوردستانیان و نیشتمانمان بەردەوام دەبین.
بەرەو وڵاتێکی سەقامگیرتر و ئاوەدانتر.
مەسرور بارزانی
جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
سوپاس بۆ خودای گەورە، بە هەڵوێست و ویستی هاووڵاتییانی بە ئەمەکی کوردستان و ئەندامانی پارتی، دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە یەک ملیۆن دەنگ تێپەڕی و لە ئەنجامی کۆتایی دا، زیاتریش دەبن.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 11, 2025
پیرۆزبایی لە سەرۆک و ڕابەری گەلەکەمان، جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەم.
ئەم سەرکەوتنە گەورەیە لە پرۆسەی دیموکراسی و هەموو خەڵکی عێراق پیرۆز بێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 11, 2025
بە گوڕ و تینێکی زیاتر لە خزمەتی هەموو کوردستانیان و نیشتمانمان بەردەوام دەبین.
بەرەو وڵاتێکی سەقامگیرتر و ئاوەدانتر.