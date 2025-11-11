هۆشیار زێباری: بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو دەبێت یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی، رایگەیاند: تا ئێستا پارتی سەرکەوتنێکی نایابی لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بە دەست هێناوە. جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە، بۆ ئەوەی پرۆسەکە لە داهاتوودا بۆ دەنگدەرانی زیاتر دادپەروەرانەتر بێت.

سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی: پارتی تا ئێستا سەرکەوتنێکی زۆر نایابی لە هەڵبژاردنی عێراق 2025 بە دەست هێناوە، بە هۆی ئەوەی یەک ملیۆن دەنگی تێپەڕاندووە.

ئەو ئەندامەی دەستەی کارگێڕیی پارتی، ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق، یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە، بۆ ئەوەی پرۆسەکە بۆ دەنگدەرانی زیاتر دادپەروەرانەتر بێت.

کاتژمێر 7ـی بەیانی ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارەش کۆتایی هات.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاوی کردەوە، لە کۆی 20 ملیۆن و 62 هەزار و 773 دەنگدەر، تەنیا 10 ملیۆن و 898 هەزار و 237ـیان بەشداریی پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە، ئەوەش ڕێژەی 54% پێک دەهێنێت.

باسی لەوەش کرد، کۆی گشتی بەشداریی هاووڵاتییان لە دەنگدانی تایبەت و گشتیدا نزیکەی 12 ملیۆن و 3 هەزار و 143 کەس بووە، بەمەش ڕێژەی بەشدارییان زیاتر لە 55% بووە.