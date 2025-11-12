کۆمیسیۆن: پارتی لە پارێزگای نەینەوا یەکەمە

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی گشتیی و تایبەتی بڵاوکردەوە و پارتی دیموکراتی کوردستان پلەی یەکەمی بەدەستهێناوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاماری دەنگدانی گشتیی و تایبەتی لە پارێزگای نەینەوای ڕاگەیاند.

ژمارەی ئەو کەسانەی لەو پارێزگایە دەنگیان داوە: ملیۆنەک و 353 هەزار 365 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 65.09%.

پارتی دیموکراتی کوردستان: 189 هەزار و 120 دەنگ.

حزبی تەقەدووم: 157 هەزار و 283 دەنگ.

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: 146 هەزار و 724 دەنگ

حزبی نەینەوا بۆ گەلەکەی: 111 هەزار و 5 دەنگ.

هاوپەیمانیی عەزم: 100 هەزار و 853 دەنگ.

حزبی حەسمی نیشتمانیی: 89 هەزار و 492 دەنگ.

ڕێکخراوی بەدر: 77 هەزار و 6 دەنگ.

دوێنێ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو، بەگوێرەی ئەنجامە بەراییەکان پارتی دیموکراتی کوردستان توانیویەتی زۆرترین دەنگ لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان بەدەستبهێنێت.