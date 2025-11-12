کۆمیسیۆن: پێنج کاندیدی كۆتاکان دەرچوون لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق
لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکان لەلایەن کۆمیسیۆنەوە، هەریەکە لە کلدۆ رەمزی، سامی ئۆشانه، عیماد یوخهنا، حهیدهر عهلی و خالید سهیدۆ کاندیدی کۆتاکان دەنگی پێویستیان بەدەستهێناوە و دەرچوون.
چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا رایگەیاند: كلدۆ رهمزی كاندیدی كۆتای كریستیان له ههولێر 18 هەزار و 472 دەنگی بەدەستهێناوە و دهرچووه.
هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، هەریەکە لە سامی ئۆشانه كاندیدی كۆتای كریستیان له دهۆك بە 22 هەزار و 836 دەنگ و عیماد یوخهنا كاندیدی كۆتای كریستیان له هەمان پارێزگا بە 17 هەزار و 602 دەنگ دهرچوون.
ئاشکراشی دەکات، حهیدهر عهلی كاندیدی كۆتای فهیلی له بهغدا توانی 17 هەزار و 174 دەنگ بەدەستبهێنێت و دهرچووه.
هەوکات، خالید سهیدۆ كاندیدی كۆتای ئێزدی له نهینهوا نۆ هەزار و 686 دەنگی بەدەستهێناوە و دهرچووه.
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەر دوو پرۆسەی دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند: 12 ملیۆن و 9 هەزار و 453 کەس بەشدارییان لە پرۆسەی دەنگداندا کردبوو.
سێشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، ناوەندەکانی دەنگدا لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانیی دەستیپێکرد و کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە کۆتاییهات.