نەوزاد هادی: لە پێشبڕکێیەکی قورسدا پلەی یەکەممان بە دەست هێنا

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نەینەوا ڕایگەیاند: بە دەنگی هەموو پێکهاتەکانی نەینەوا توانیمان لە کێبڕکێیەکی قورسدا سەربکەوین و بە زیادکردنی بەرچاوی دەنگەکانمان ببینە هێزی یەکەمی پارێزگاکە، ئەمەش بەرپرسیارێتی پارتی لە پارێزگاکە زیاد دەکات.

چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، نەوزاد هادی، بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نەینەوا گوتی: لە سەرتاسەری نەینەوا بە هەموو قەزاو ناحییەکانییەوە دەنگمان پێدراوە و بەمەش لە پێشبڕکێیەکی قورسدا توانیمان لە دووەم گەورەترین بازنەی دەنگدانی عێراق کە سەرۆک وەزیرانی ئێستا، سەرۆکی پەرلەمان و پارێزگاری پیشووتری نەینەواو ژمارەیەکی زۆر لە وەزیر و پەرلەمانتارانی پیشوو لیستیان هەبوو، زۆرترین دەنگ بە دەست بهێنین و ببینە هێزی یەکەمی پارێزگاکە.

گوتیشی: بە پێچەوانەی هەندێک لایەن کە هەوڵیان دەدا کێشە لە نێوان پێکهاتەکان دروست بکەن، پارتی بە ئامانجی بەدیهێنانی سەقامگیریی زیاتر هەم بەردەوام کاری کردووە بۆ قووڵکردنەوەی پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتەکانی نەینەواو و هەم بەرنامە و گوتاری هەڵبژاردنیشی بەم ئاراستەیە بوو، بەهۆی ئەم هەڵوێستانە و هەوڵە بەردەوامەکانیشمان لە بونیادنان و پێشخستنی نەینەوا، پارتی بووەتە جێی متمانەی گشت پێکهاتەکانی پارێزگاکە.

باسی لەوەش کرد، ئەو 190 هەزار دەنگەی لە نەینەوا بە دەستمان هێناوە تەنیا دەنگی کورد نییە و دەنگی عەرەب و شەبەک و ئێزدی و تەواوی پێکهاتەکانی دیکەی پارێزگاکەیە. هەروەها ئاماژەی بەوەدا پارتی لەم هەڵبژاردنەدا سەروو 50 هەزار دەنگی بەراورد بە هەلبژاردنی پێشوو لە نەینەوا زیاد کردووە.

بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی لە نەینەوا ئاماژەی بەوەشدا، ئەم متمانە زۆرەی خەڵکی نەینەوا مایەی شانازیمانە و لە هەمان کاتدا ئەرک و بەرپرسیارێتیەکی گەورەش دەخاتە سەرشانی پارتی دیموکراتی کوردستان بەرامبەر بە خەڵکی نەینەوا، بۆیە دەبینە نوێنەری راستەقینە گشت پێکهاتەکانی نەینەوا لە حکوومەتی نوێی بەغدا.

هەروەها گوتی: کاری لە پێشینەمان ئەوەیە لە ڕێی نوینەرانی پارتییەوە بودجەی زیاتر بۆ نەینەوا دابین بکەین تاوەکو شوێنەواری گشت ئەو کاولکارییانەی بەسەر نەینەوادا هاتووە لە دوای ساڵی 2003ـەوە بە تایبەتیش شەنگال، بە ئاوەدانکردنەوە قەرەبووی بکەینەوە.

نەوزاد هادی ڕاشیگەیاند: کاندەدەکانی پارتی لە بەغدا کار دەکەن بۆ پەسەندکردنی یاسایەکی نوێ بۆ هەڵبژاردن کە بتوانێت تاڕادەیەک یەکسانی بۆ هەموو دەنگدەران بە دی بهێنیت چونکە یاسای هەلبژاردنی ئیستا زۆر نادادپەروەرانەیە و ناتوانێت بە قەبارەی دەنگی دەنگدەران کورسییەکان دابەش بکات و بووەتە گرفت بۆ هەموو عێراق.