محەممەد شیاع سوودانی سەرکەوتنی هاوپەیمانییەکەی ڕاگەیاند

پێش 59 خولەک

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەرکەوتنی هاوپەیمانییەکەی "ئاوەدانی و گەشەپێدان"ی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، ڕاگەیاند.

پاش ئەوەی دوێنێ شەو، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە وتارێکی تەلەڤزیۆیدا، سەرکەوتنی هاوپەیمانییەکەی ڕاگەیاند و سەدان کەس لە لایەنگرانی لە مەیدانی تەحریر، لە ناوەڕاستی بەغدا، بەو بۆنەیەوە ئاهەنگیان گێڕا.

سوودانی، لە وتارەکەیدا، جەختی کردەوە لەوەی "هاوپەیمانیی ئاوەدانی و گەشەپێدان، لە قۆناغی داهاتوودا لە پیناو خزمەتکردنی گشت ڕۆڵەکانی گەلەکەمان کار دەکات، بەوانەشەوە کە هەڵبژاردنیان بایکۆت کرد، چونکە عێراق موڵکی هەمووانە."

سەرچاوەیەکی نزیک لە سوودانی، ڕایگەیاند "هاوپەیمانییەکە نزیکەی 50 کورسیی پەرلەمانی عێراقی بردووەتەوە." بەڵام ئەمە تەنیا پێشبینییە و تا ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردن، ژمارەی تەواوی کورسیی لایەنەکان دەرناکەوێت.

بە گوێرەی ئەنجامی بەرایی ڕاگەیەنراو لە لایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژارنەکانەوە، ڕێژەی بەشدارانی هەڵبژاردنەکە لە سەرجەم عێراقدا گەیشتووەتە %56.11.

کاتژمێر حەوتی بەیانی ڕۆژی سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 ، بنکەکانی دەنگدان کرانەوە و تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارەی هەمان ڕۆژ، پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بوو. لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەبوو، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.

