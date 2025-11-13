سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشی لە سەرۆککۆماری عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 13ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی دکتۆر لەتیف ڕەشید، سەرۆک کۆماری عێراق کرد بە بۆنەی کۆچی دوایی براکەیەوە، شەماڵ ڕەشید.

سەرۆک بارزانی دەڵێت "لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو شەماڵ ڕەشید بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت."

دەقی پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی برای سەرۆککۆماری عێراقی فیدڕاڵ:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی (شەماڵ ڕەشید) برای دکتۆر (لەتیف ڕەشید سەرۆککۆماری عێراقی فیدڕاڵ)ـم پێگەییشت. پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بەڕێز دکتۆر لەتیف ڕەشید سەرۆککۆماری عێراقی فیدڕاڵ و خانەوادە و کەسوکاریان دەکەم.

لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو شەماڵ ڕەشید بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا لله و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

13ی تشرینی دووەمی 2025