سەرۆكی پەرلەمانی عێراق داوای حكوومەتێكی بەتوانا دەكات

سەرۆکی پەرلەمانی عێراق سەرکەوتنی هەڵبژاردن لە گەل و لایەنە سیاسییەکان پیرۆز دەکات و دەڵێت "با حكوومەت لەكاتی خۆیدا پێكبهێنرێت."

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 13ـی تشرینی دووەمی 2025، مەحموود مەشهەدانی، سەرۆكی پەرلەمانی عێراق، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی ئاراستەی حزب و هاوپەیمانی و كاندیدە سەركەوتووەكانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کرد.

مەشهەدانی داوا لە لایەنە سیاسییەكان دەكات، پابەندی ماددە دەستوورییەكان و كاتە دیاریكراوەكان بن بۆ پێكهێنانی حكوومەتی نوێ.

سەرۆكی پەرلەمانی عێراق گوتیشی، "پێویستە بە گیانی هاوكاری كار بۆ پەرلەمانێكی چالاك و حكوومەتێكی شایستە و بەتوانا بكرێت، بۆ ئەوەی خواستی هاووڵاتییان بەدیبهێنێت."

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.

ڕۆژی چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی ئەنجامە بەراییەکانی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتی بڵاوکردەوە. لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، وەک حزب، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگی بردووەتەوە.